Імпічмент Трампа відкладається: Шрі Танедар не вніс резолюцію через тиск однопартійців

Конгресмен від Демократичної партії Шрі Танедар 14 травня відклав голосування в Палаті представників щодо імпічменту президента Дональда Трампа через тиск з боку однопартійців. 14 травня демократ з Мічигану не виніс резолюцію на розгляд, попри раніше озвучений намір. Про це повідомляє видання Politico

📢 «Після розмов з багатьма колегами я вирішив не наполягати на голосуванні щодо імпічменту сьогодні», — повідомив конгресмен Шрі Танедар. Так він пояснив причину відтермінування голосування у Палаті представників щодо ініційованого ним імпічменту Дональда Трампа.

☝️ Очікувалося, що документ буде представлено на вечірньому засіданні, однак визначений для цього час сплив, а сам Танедар зосередився на пошуку ширшої підтримки. У своєму текстовому повідомленні він підкреслив:

📢 «Натомість я доповню свої статті про імпічмент і продовжу шукати підтримку як демократів, так і республіканців, щоб разом зі мною захистити Конституцію».

За даними джерел видання, багато демократів висловлювали обурення діями Танедара, які, на їхню думку, лише відвертають увагу в критичний момент. У фокусі фракції наразі — протидія спробам республіканців урізати фінансування Medicaid та інших соціальних програм, а також підготовка до голосування за масштабний податковий пакет.

📌 Попри те, що чимало демократів у минулому підтримували імпічмент Трампа (і вже двічі голосували за це під час його каденції), ініціативу Танедара цього тижня сприйняли як невчасну. Джерела повідомляють, що впродовж дня конгресмен провів приватні обговорення з низкою однопартійців. Зокрема з Александрією Окасіо-Кортес (Нью-Йорк), Грегом Казаром (Техас), Бредом Шнайдером (Іллінойс) і Джеймі Раскіним (Меріленд).

За словами джерела, Шнайдер закликав сконцентрувати увагу на законопроєкті щодо податкових пільг, який нині розглядається. Тим не менш, уранці 14 травня Танедар заявив, що не відмовляється від наміру домагатися голосування.

Водночас лідери Демократичної партії формально не підтримали документ. Глава фракції демократів Піт Агіллар (Каліфорнія) повідомив, що керівництво планує відхилити законопроєкт про імпічмент.

☝️ Нагадаємо, Шрі Танедар подав статті щодо імпічменту Дональда Трампа наприкінці квітня 2025 року.