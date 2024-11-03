Ігнат підтвердив, що військових Повітряних сил переводять у піхоту

Начальник відділу зв’язків з громадськістю Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що частину військових з Повітряних сил ЗСУ дійсно переводять у піхоту, проте, за його словами, рівень збиття російських безпілотників не знизився. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook у неділю, 3 листопада.

📢 Раніше народна депутатка Мар’яна Безугла заявила у соцмережах: «Шахеди стали збивати гірше, помітили? ППО переводять у піхоту».

📢 У відповідь на це Ігнат зазначив, що переведення бійців до піхотних підрозділів справді має місце: «Не від хороших часів… і багато, і це дуже болісно для ПС, оті направлення. І звісно, це в певний спосіб впливає на загальну картину. Але є відповідні рішення, маємо їх виконувати, і розумієте чому!», – написав Ігнат.

Ігнат також наголосив, що Безугла подала інформацію маніпулятивно, оскільки безпілотники збивають не лише Повітряні сили, а всі Сили оборони України. За його словами, відсоток збиття «шахедів» залишається стабільним, а її заяви він назвав «брехнею».

📢 «Поясню ще раз — разом із “шахедами” вже другий місяць поспіль летить іще дещо, зліплене, як то кажуть, “з гівн* і палок”, яке ми у зведеннях називаємо “БпЛА невстановленого типу”. Їх половина – вони маркуються як “локаційно втрачені”», — пояснив Ігнат.

У ніч на 3 листопада Київ знову зазнав атаки дронами, запущеними російськими військовими. Через падіння уламків безпілотників у двох районах столиці виникли пожежі та були пошкоджені будівлі.

2 листопада шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни продовжують використовувати компоненти з Китаю, Європи та США для виготовлення «шахедів» та ракет, які застосовуються під час атак на Україну.