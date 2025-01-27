Європейський Союз офіційно ухвалив рішення продовжити санкції проти росії

Європейський Союз ухвалив рішення продовжити економічні санкції проти російської федерації на шість місяців у відповідь на її військову агресію проти України. Про це повідомила Європейська Рада 27 січня. Зазначено, що обмежувальні заходи діятимуть щонайменше до 31 липня.

📢 «Ці економічні заходи, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію росії проти України», — зазначено в офіційному повідомленні.

У Раді нагадали, що санкційний пакет охоплює широкий спектр обмежень. Зокрема обмежень у сферах торгівлі, фінансів, енергетики, транспорту, технологій і товарів подвійного використання. Також санкції передбачають заборону на імпорт морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з росії до ЄС. Також й надалі будуть відключені деякі російські банки від системи SWIFT та залучений механізми для протидії обходу санкцій.

📢 «Поки незаконні дії російської федерації продовжують порушувати фундаментальні норми міжнародного права, включаючи, зокрема, заборону на застосування сили, доцільно залишати в силі всі заходи, введені ЄС, і вживати додаткові заходів, якщо це необхідно», — підкреслили у Європейській Раді.

Як повідомляли ЗМІ, Угорщина в останній момент погодилася підтримати продовження санкцій проти росії. Водночас Будапешт поставив умову — врахувати його побоювання щодо енергетичної безпеки в окремій заяві.

Згодом стало відомо, що Угорщина закликала Європейський Союз чинити тиск на Україну. Роблять усе, щоб зберегти транзит російської нафти, а також розпочати діалог щодо транзиту газу.

☝️ Нагадаємо, що нові санкції, які США запровадили проти росії, суттєво вплинуть на постачання російської нафти. Через це, Indian Oil Corporation почала шукати альтернативні джерела. Про це заявив голова ради директорів найбільшої державної нафтопереробної компанії Індії Арвіндер Сінгх Сахні.