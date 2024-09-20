Європейський Союз надасть Україні кредит €35 млрд

Європейський Союз надасть Україні кредит на суму до 35 мільярдів євро. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у публікації на платформі X (колишній Twitter) в п’ятницю, 20 вересня.

За її словами, постійні російські атаки показують, що Україна потребує тривалої та постійної підтримки від ЄС.

📢 «Європейська комісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в рамках зобов’язань G7. Це ще один значний внесок ЄС у відновлення України», – зазначила фон дер Ляєн.

ЗМІ раніше повідомляли, що Європейський Союз планує забезпечити для України кредит до 40 мільярдів євро до кінця 2024 року, незалежно від участі Сполучених Штатів.

👉 Нагадаємо, у червні лідери G7 домовилися виділити Україні 50 мільярдів доларів у формі кредиту, який мав би погашатися за рахунок доходів від інвестування заморожених російських активів. Однак, між ЄС та США виникли деякі суперечності щодо деталей цього плану.

📌 Також раніше було повідомлено, що 20 вересня до Києва прибула глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, що це вже її восьмий візит до України.