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ЕКОНОМІКА

Європейський Союз надасть Україні кредит €35 млрд

Денис Молотов
Денис Молотов
Європейський Союз надасть Україні кредит €35 млрд

Європейський Союз надасть Україні кредит на суму до 35 мільярдів євро. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у публікації на платформі X (колишній Twitter) в п’ятницю, 20 вересня.

За її словами, постійні російські атаки показують, що Україна потребує тривалої та постійної підтримки від ЄС.

📢 «Європейська комісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в рамках зобов’язань G7. Це ще один значний внесок ЄС у відновлення України», – зазначила фон дер Ляєн.

ЗМІ раніше повідомляли, що Європейський Союз планує забезпечити для України кредит до 40 мільярдів євро до кінця 2024 року, незалежно від участі Сполучених Штатів.

Європейський Союз надасть Україні кредит €35 млрд

👉 Нагадаємо, у червні лідери G7 домовилися виділити Україні 50 мільярдів доларів у формі кредиту, який мав би погашатися за рахунок доходів від інвестування заморожених російських активів. Однак, між ЄС та США виникли деякі суперечності щодо деталей цього плану.

📌 Також раніше було повідомлено, що 20 вересня до Києва прибула глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, що це вже її восьмий візит до України.

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