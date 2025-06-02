Європейські біржі знизилися через нові мита США на сталь і алюміній

Європейські фондові ринки розпочали тиждень зі зниженням, що стало першою реакцією на заяву президента США Дональда Трампа щодо збільшення імпортних мит на сталь та алюміній. Як повідомляє Reuters у понеділок, 2 червня, нові обмеження можуть загострити глобальну торговельну напругу.

📊 Індекс STOXX 600, який включає акції компаній з усієї Європи, знизився на 0,5%. При цьому у травні він продемонстрував приріст близько 4%.

Євросоюз заявив про готовність до контрзаходів у разі реалізації планів Вашингтона. Падіння акцій зафіксовано у металургійному секторі: ArcelorMittal і Aperam втратили приблизно 1% вартості.

🚗 Найбільших втрат зазнали автовиробники:

Stellantis подешевшали на 3% на міланській біржі;

подешевшали на на міланській біржі; Mercedes-Benz, BMW та Volkswagen втратили від 1,4% до 2%.

Секторний індекс автомобільної галузі знизився на 1,6%.

Компанії luxury-сегмента, що залежать від експорту до США, також опинилися під тиском: індекс галузі зменшився на 1,6%.

📢 «Остання заява поновлює напруження… Вона також свідчить про те, що торговельні переговори можуть не рухатися в правильному напрямку», – заявила старша аналітикиня Swissquote Bank Іпек Озкардеская, – «Торгова напруга має прямий вплив на продажі предметів розкоші, адже США є одним із найбільших ринків збуту для провідних європейських експортерів», – наголосила вона.

📉 Німецький індекс DAX знизився на 0,6%. Більшість інших європейських бірж також демонстрували негативну динаміку.

🛢️ Натомість, акції енергетичних компаній зросли — на тлі новин про рішення ОПЕК+ збільшити видобуток нафти з липня.

Незначне зростання також зафіксовано у секторі оборонної промисловості — через подальшу ескалацію між росією та Україною.

📌 Нагадаємо, 29 травня Федеральний апеляційний суд США тимчасово схвалив право адміністрації Трампа стягувати підвищені мита.

Згодом з’явилася інформація про намір вдвічі підвищити мита на імпортовану сталь — до 50%.