Європейські біржі знизилися через нові мита США на сталь і алюміній

Європейські фондові ринки розпочали тиждень зі зниженням, що стало першою реакцією на заяву президента США Дональда Трампа щодо збільшення імпортних мит на сталь та алюміній. Як повідомляє Reuters у понеділок, 2 червня, нові обмеження можуть загострити глобальну торговельну напругу.
📊 Індекс STOXX 600, який включає акції компаній з усієї Європи, знизився на 0,5%. При цьому у травні він продемонстрував приріст близько 4%.
Євросоюз заявив про готовність до контрзаходів у разі реалізації планів Вашингтона. Падіння акцій зафіксовано у металургійному секторі: ArcelorMittal і Aperam втратили приблизно 1% вартості.
🚗 Найбільших втрат зазнали автовиробники:
- Stellantis подешевшали на 3% на міланській біржі;
- Mercedes-Benz, BMW та Volkswagen втратили від 1,4% до 2%.
Секторний індекс автомобільної галузі знизився на 1,6%.
Компанії luxury-сегмента, що залежать від експорту до США, також опинилися під тиском: індекс галузі зменшився на 1,6%.
📢 «Остання заява поновлює напруження… Вона також свідчить про те, що торговельні переговори можуть не рухатися в правильному напрямку», – заявила старша аналітикиня Swissquote Bank Іпек Озкардеская, – «Торгова напруга має прямий вплив на продажі предметів розкоші, адже США є одним із найбільших ринків збуту для провідних європейських експортерів», – наголосила вона.
📉 Німецький індекс DAX знизився на 0,6%. Більшість інших європейських бірж також демонстрували негативну динаміку.
🛢️ Натомість, акції енергетичних компаній зросли — на тлі новин про рішення ОПЕК+ збільшити видобуток нафти з липня.
Незначне зростання також зафіксовано у секторі оборонної промисловості — через подальшу ескалацію між росією та Україною.
📌 Нагадаємо, 29 травня Федеральний апеляційний суд США тимчасово схвалив право адміністрації Трампа стягувати підвищені мита.
Згодом з’явилася інформація про намір вдвічі підвищити мита на імпортовану сталь — до 50%.