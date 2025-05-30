П’ятниця, 30 Травня, 2025
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Апеляційний суд США відновив мита Трампа

Денис Молотов
Денис Молотов
Апеляційний суд США відновив мита Трампа

Федеральний апеляційний суд США у четвер, 29 травня, тимчасово дозволив адміністрації президента Дональда Трампа продовжити стягнення мит, скасованих рішенням нижчої інстанції. Про це повідомило агентство Associated Press.

📢 У своєму рішенні суд задовольнив надзвичайне клопотання адміністрації, яка оскаржує попереднє блокування впроваджених тарифів. У постанові наголошується, що продовження дії мит є критично важливим для забезпечення національної безпеки США.

☝️ Напередодні, 28 травня, Федеральний торговий суд США визнав, що Трамп перевищив свої президентські повноваження, коли ухвалював рішення про широкомасштабне запровадження тарифів. Суд послався на закон про надзвичайні міжнародні економічні повноваження 1977 року, відповідно до якого президент не має необмежених повноважень у сфері торгової політики.

Після цього адміністрація негайно подала апеляцію та вимагала відтермінування дії рішення торгового суду. Водночас радник президента Стівен Міллер різко розкритикував позицію суду.

📉 У підсумку:

  • Рішення торгового суду, яке скасовувало більшість економічних ініціатив Трампа, тимчасово призупинено.
  • Мита Трампа продовжать діяти до остаточного рішення апеляційної інстанції.

📆 Нагадаємо, ще 2 квітня Дональд Трамп оголосив про введення масштабних митних тарифів проти більшості торгових партнерів США. Згодом він тимчасово призупинив нові тарифи на 90 днів, але стандартне мито в розмірі 10% залишилося чинним.

☝️ Раніше Трамп анонсував 50% мита на товари з Європейського Союзу, заявивши: «Наші переговори з ними ні до чого не призведуть».

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