Трамп анонсував 50% мита на імпорт сталі в США

Піттсбург, Пенсильванія, США: під час виступу у п’ятницю, 30 травня, президент Дональд Трамп заявив про намір подвоїти мита на імпорт сталі. З чинних 25% до 50%. Його виступ транслював телеканал CNN.

📢 «Ми збираємося збільшити мита на сталь у Сполучених Штатах Америки на 25%, з 25% до 50%», — оголосив глава Білого дому.

За словами Трампа, попередньо розглядалася можливість запровадження тарифу на рівні 40%. Однак, представники сталеливарної галузі, нібито, переконали його обрати ще жорсткіший варіант.

📢 «За 25% вони можуть якось перебратися через цей паркан. За 50% — ніхто не перебереться через цей паркан», — зазначив Трамп, маючи на увазі спроби імпортерів обходити обмеження.

📊 Згідно з останніми даними, імпорт сталі до США становить близько 1% від світових обсягів. У 2024 році країна виробила 79,5 млн тонн сталі, тоді як прогнозоване споживання склало 89,2 млн тонн. На 2025 рік очікується зростання попиту до 91 млн тонн.

🌍 Основні постачальники сталі до США — Канада, Бразилія, Мексика та Південна Корея.

📌 Імпортне мито, як правило, не сплачується експортерами. Воно покладається на внутрішніх імпортерів, що дозволяє захистити національних виробників від дешевого імпорту.

⚖️ Напередодні, у четвер, 29 травня, Федеральний апеляційний суд США тимчасово дозволив адміністрації Трампа стягувати ці мита, що створює юридичне підґрунтя для реалізації ініціативи.