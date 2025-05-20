ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти росії

Європейський Союз офіційно ухвалив новий, вже сімнадцятий, пакет санкцій проти російської федерації. Про це у вівторок, 20 травня, повідомила верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас у соціальній мережі X (колишній Twitter).

За її словами, цього разу обмеження були зосереджені на так званому «тіньовому флоті» москви. Під санкції потрапили близько 200 суден, які використовуються для обходу обмежень на експорт нафти та інших товарів.

📢 «Нові заходи також стосуються гібридних загроз і прав людини. Ми готуємо ще більше санкцій проти росії. Що довше росія веде війну, то жорсткішою буде наша відповідь», — наголосила Каллас.

Вона також виступила на брифінгу в Брюсселі. Там вона підтвердила, що Європа має намір і надалі посилювати тиск на кремль з метою змусити його до миру. Як повідомила очільниця європейської дипломатії, під час засідання у вівторок було представлено спеціальний звіт розвідки щодо стану економіки російської федерації.

📢 «Ми чуємо, що вони доходять до того моменту, коли їм фактично доведеться покладатися на ланцюг поставок. Тож ефект від санкцій буде ще більшим у найближчі місяці», — зазначила вона.

📊 За словами Каллас, аналіз, наданий європейськими розвідувальними службами, підтверджує ефективність вже запроваджених заходів.

📢 «Росіяни хочуть, щоб ми думали, що санкції не працюють, що вони шкодять вам більше, ніж нам. Це неправда», — наголосила вона.

У відповідь на запитання журналіста про те, чи вважає вона, що президент США Дональд Трамп є надто поблажливим до москви, Кая Каллас звернула увагу на позицію адміністрації Білого дому.

📢 «Відповідно до заяв Білого дому, якщо рф не погодиться на безумовне припинення вогню, то будуть рішучі дії. І це те, що ми хочемо бачити від усіх сторін, які заявили, що діятимуть відповідно. Звичайно, з європейського боку у нас є заяви 27 країн про те, що якщо росія не погодиться, то ми чинитимемо більший тиск. Тож ми продовжимо це робити», — резюмувала вона.

📉 Також відомо, що ЄС планує винести на розгляд країн G7 ініціативу щодо зниження граничної ціни на російську нафту. Згідно з інформацією у ЗМІ, йдеться про збереження або навіть зниження чинного цінового обмеження на рівні 50 доларів за барель.

☝️ Раніше стало відомо, що провал перемовин щодо припинення вогню між Україною та росією, які відбулися 16 травня в Стамбулі, підштовхнув американських сенаторів до нових закликів щодо введення санкцій проти росії.