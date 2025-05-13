Вівторок, 13 Травня, 2025
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ЄС з багатьох поглядів гірший за Китай – Трамп

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС з багатьох поглядів гірший за Китай - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз у питанні двосторонньої торгівлі «гірший за Китай». Про це повідомляє американське видання Politico.

Виступаючи перед журналістами, глава Білого дому згадав про нещодавню торговельну угоду між Сполученими Штатами та Китаєм, підкресливши при цьому, що з економічної точки зору Європейський Союз створює ще більше труднощів.

📢 «Європейський Союз з багатьох поглядів гірший за Китай», — заявив Трамп. – «Вони значно поступляться. Побачите. У нас всі козирі в руках. Вони ставляться до нас дуже несправедливо», — додав президент США.

Його слова різко контрастують із попередніми висловлюваннями на адресу голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Раніше Трамп назвав її «фантастичною» та висловив сподівання на швидку зустріч.

☝️ Нагадаємо, 10 травня відбулися перші офіційні переговори між США та Китаєм з початку митної війни. Сторони розглядають можливість взаємного зниження мит до рівня нижче 60%.

📌 Також раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив про підготовку до підписання історичного указу. Він має забезпечити суттєве зниження цін на рецептурні ліки та фармацевтичні препарати в країні.

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