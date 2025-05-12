Понеділок, 12 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Трамп опублікував «один із найважливіших» постів

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп опублікував «один із найважливіших» постів

Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку до підписання історичного указу. Він має забезпечити суттєве зниження цін на рецептурні ліки та фармацевтичні препарати в країні. Про це американський лідер повідомив у неділю, 11 травня, на своїй сторінці у Truth Social.

За словами Трампа, новий документ дозволить зменшити вартість медикаментів на території Сполучених Штатів на 30–80%.

📢 «Завтра вранці я підпишу один із найзначніших указів в історії нашої країни. Ціни на рецептурні ліки будуть знижені майже одразу на 30-80%. Вони виростуть по всьому світу, щоб дотриматися балансу і, вперше за багато років, в Америці буде забезпечена справедливість!», — написав Трамп у своєму пості.

Трамп підкреслив, що у минулі роки ціни на ліки в США залишалися високими через масштабні інвестиції у дослідження та розробку. Водночас як він зазначив, нинішні умови глобалізації і швидкого обміну технологіями дозволяють зрівняти вартість препаратів на міжнародному рівні.

📢 «Мене завжди дивувало, що громадяни США змушені платити у п’ять-десять разів більше за ті самі ліки, виготовлені тими ж компаніями, ніж жителі інших країн», — додав Трамп.

Політик також запевнив, що ініціатива сприятиме значному зменшенню витрат американської системи охорони здоров’я і, як наслідок, принесе мільярдні заощадження для бюджету країни.

📢 «Це призведе до суттєвого скорочення витрат на охорону здоров’я та заощадить трильйони доларів для американського бюджету», — наголосив президент США.

📌 Напередодні Трамп анонсував, що незабаром оприлюднить «один із найважливіших і найвпливовіших» постів за всю свою політичну кар’єру. Заява про зниження вартості медикаментів стала наступним повідомленням на його сторінці.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо війни в Україні, назвавши найближчі події «потенційно великим днем» як для Києва, так і для москви.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Поляки заблокували пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ

ВАЖЛИВО

Україна не має повної інформації про ситуацію на ЗАЕС, бо в звіті МАГАТЕ бракує даних

ПОДІЇ

Колаборанта з Луганщини засудили до 9 років ув’язнення за роботу на окупантів

КРИМІНАЛ

На Чернігівщині росіяни зруйнували дронами школу

ВІЙНА

Робітнича партія Курдистану оголосила про ліквідацію організації

ПОЛІТИКА

На росії порноактор став «ветераном» на честь Курської битви

ПОДІЇ

ЄС виділить ще 900 млн євро на зброю для України

ВАЖЛИВО

Генштаб: на фронті вже 69 боїв, найбільше – на Покровському напрямку

ВІЙНА

Фейк: На білбордах в Берліні з’явилася реклама акції «Безсмертний полк»

СТОПФЕЙК

РФ завдала удару по Білгород-Дністровську: є поранений

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип