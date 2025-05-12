Трамп опублікував «один із найважливіших» постів

Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку до підписання історичного указу. Він має забезпечити суттєве зниження цін на рецептурні ліки та фармацевтичні препарати в країні. Про це американський лідер повідомив у неділю, 11 травня, на своїй сторінці у Truth Social.

За словами Трампа, новий документ дозволить зменшити вартість медикаментів на території Сполучених Штатів на 30–80%.

📢 «Завтра вранці я підпишу один із найзначніших указів в історії нашої країни. Ціни на рецептурні ліки будуть знижені майже одразу на 30-80%. Вони виростуть по всьому світу, щоб дотриматися балансу і, вперше за багато років, в Америці буде забезпечена справедливість!», — написав Трамп у своєму пості.

Трамп підкреслив, що у минулі роки ціни на ліки в США залишалися високими через масштабні інвестиції у дослідження та розробку. Водночас як він зазначив, нинішні умови глобалізації і швидкого обміну технологіями дозволяють зрівняти вартість препаратів на міжнародному рівні.

📢 «Мене завжди дивувало, що громадяни США змушені платити у п’ять-десять разів більше за ті самі ліки, виготовлені тими ж компаніями, ніж жителі інших країн», — додав Трамп.

Політик також запевнив, що ініціатива сприятиме значному зменшенню витрат американської системи охорони здоров’я і, як наслідок, принесе мільярдні заощадження для бюджету країни.

📢 «Це призведе до суттєвого скорочення витрат на охорону здоров’я та заощадить трильйони доларів для американського бюджету», — наголосив президент США.

📌 Напередодні Трамп анонсував, що незабаром оприлюднить «один із найважливіших і найвпливовіших» постів за всю свою політичну кар’єру. Заява про зниження вартості медикаментів стала наступним повідомленням на його сторінці.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо війни в Україні, назвавши найближчі події «потенційно великим днем» як для Києва, так і для москви.