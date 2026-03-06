ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ЄС виділив 1,5 млрд євро на нові програми підтримки України

Денис Молотов
Шостий Наглядовий комітет Ukraine Investment Framework (UIF) схвалив новий пакет із восьми програм загальною вартістю 1,5 млрд євро, спрямованих на підтримку життєво важливих секторів України. Про це у п’ятницю, 6 березня, повідомило представництво Європейського Союзу в Україні.

У межах ініціативи очікується залучення 3,4 млрд євро нових інвестицій. Програми передбачають фінансову підтримку для розвитку енергетики, освіти, телекомунікацій, аграрного сектору та малого бізнесу. Окремо передбачено фінансування будівництва укриттів у закладах освіти.

☝️ У представництві ЄС наголосили, що вперше в межах UIF також буде виділено кошти на технології подвійного призначення та стратегічні галузі. Такий крок відповідає зобов’язанням Європейської комісії щодо підтримки України.

Нові програми реалізовуватимуть міжнародні фінансові установи. Серед партнерів — Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), німецький банк розвитку KfW та Міжнародна фінансова корпорація (МФК). До співпраці також долучаться нові інституції, зокрема Finnvera, BPIFrance та CDP.

ℹ️ Ukraine Investment Framework є ключовим інструментом залучення інвестицій та частиною другого компонента (Pillar II) програми ЄС Ukraine Facility. Її загальний обсяг становить 50 млрд євро. Механізм UIF поєднує публічні та приватні ресурси. А також гарантійні інструменти Євросоюзу для формування стабільних фінансових умов відновлення та розвитку України.

На сьогодні UIF уже виділив 8,4 млрд євро, що становить приблизно 90% від його загального обсягу. Очікується, що ці кошти дозволять мобілізувати 25,2 млрд євро інвестицій у розвиток української економіки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що європейські країни змогли компенсувати скорочення підтримки з боку США. Попри падіння американської допомоги майже на 99%, загальний рівень підтримки України залишився приблизно на рівні попередніх років завдяки фінансуванню з боку Європи.

👉 Також було повідомлено, що Ірландія ухвалила рішення про надання Україні €25 мільйонів на підтримку енергетичної інфраструктури в умовах постійних російських обстрілів.

