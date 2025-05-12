ЄС виділить ще 900 млн євро на зброю для України

Європейський Союз ухвалив рішення про виділення додаткових 900 мільйонів євро на закупівлю озброєння для України. Фінансування здійснюватиметься коштом прибутків, отриманих від заморожених російських активів. Про це 12 травня повідомив заступник генерального секретаря Зовнішньої служби ЄС Чарльз Фріс на Другому форумі оборонної промисловості Україна – ЄС у Брюсселі, передає «Інтерфакс-Україна».

📢 «Протягом наступних двох тижнів ми також витратимо додаткові 900 млн євро на закупівлю зброї та боєприпасів для України, і все це буде профінансовано за рахунок надприбутків від заморожених російських активів», — заявив Фріс.

За його словами, минулої п’ятниці високий представник ЄС із зовнішніх справ Кая Каллас повідомила про виділення 1 мільярда євро на розвиток української оборонної промисловості. Контракти вже були підписані у Львові, йдеться, зокрема, про інвестиції в новітні технології — виробництво дронів і ракет.

📢 «Минулого тижня у Львові було підписано контракти. І тепер гроші будуть інвестовані в передові технології української оборонної промисловості, наприклад, виробництво безпілотників та ракет. Таким чином, ЄС виділив загалом 3,3 млрд євро на підтримку України та її оборонної промисловості», — зазначив Фріс.

Окремо він анонсував створення нової робочої групи з питань співпраці у сфері ОПК між Україною та ЄС. Вона займатиметься пошуком практичних рішень для подолання наявних бар’єрів в оборонно-промисловій інтеграції.

📢 «Ми використовуємо всі наявні інструменти, щоб максимально підтримати Україну та її інтеграцію в європейську оборонну, технологічну та промислову базу», — заявив він.

Утім, представник ЄС визнав, що залишаються проблеми з виробництвом ППО малої дальності та дронів, які виникають через бюрократичні складнощі — зокрема, із сертифікацією та доступом до фінансування.

📢 «Однак ми знаємо, що існують також перешкоди для інтеграції, які… створюють затримки у виробництві систем протиракетної оборони малої дальності та безпілотників, які вам потрібні. І ми знаємо, що компанії з обох сторін мають певні занепокоєння, чи то щодо доступу до фінансування, чи то щодо сертифікації вашої продукції», — наголосив Фріс та додав, що саме над усуненням наявних перешкод і працюватиме нова робоча група.

☝️ Нагадаємо, як раніше заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, Євросоюз може вже цього року вдвічі посилити військову допомогу Україні.

🔍 Зазначимо, що Україна нині отримує фінансування на оборонні потреби за принципом «данської моделі». Тобто, через цільові фонди з акцентом на закупівлю озброєння в межах країни. ЄС розглядає цю практику як основу довгострокового підходу до підтримки ЗСУ.