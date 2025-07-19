ЄС розкрив деталі потужного 18 пакета санкцій проти рф

Європейський Союз офіційно оприлюднив повний список фізичних та юридичних осіб, які потрапили під дію нового — 18-го — пакету санкцій проти російської федерації. Документ опубліковано в Офіційному журналі ЄС у суботу, 19 липня 2025 року.

Санкції стали реакцією на тривалу агресію рф проти України, продовження постачання зброї окупантам, а також спроби москви обходити попередні обмеження. Під нові обмеження потрапили фінансові установи, підприємства військово-промислового комплексу росії та Білорусі, а також дві китайські структури, які, на думку Брюсселя, сприяють обходу санкцій через криптовалютні операції.

💰 Санкції проти банків: росія та Китай

До списку санкцій потрапили 22 банки рф, зокрема:

Яндекс Банк ;

Банк Санкт-Петербург ;4

Т-банк ;

Центрокредит ;

Сургутнєфтєгазбанк ;

Сєвєргазбанк ;

Меткомбанк ;

Енерготрансбанк ;

Фінам ;

Банк Дом. рф;

Банк Зеніт ;

Локко Банк ;

Банк 131 ;

РостФінанс .

та інші.

Також уперше до санкційного переліку ЄС включено дві китайські фінансові установи — Heihe Rural Commercial Bank та Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank. Вони, за інформацією Єврокомісії, надавали криптовалютні послуги, які дозволяли обходити фінансові обмеження проти рф.

Санкції проти оборонного сектору

До нового пакета санкцій увійшли:

26 компаній, пов’язаних з російським ВПК ;

4 компанії, афілійовані з російським фондом прямих інвестицій (РФПІ) ;

8 підприємств оборонного сектору Білорусі , серед яких: Бєлвнєшпромсєрвіс ; КБ “Безпілотниє Вертольоти” ; ОКБ ТСП ; Завод “Лєгмаш” ; НТЦ ЛЕМТ БєлОМО ; ТОВ “Лазєрниє прібори і тєхнології” ; Вістан ; Рухсервомотор .

, серед яких:

ЄС наголосив, що перелічені компанії постачають озброєння та компоненти для армій рф і РБ, а також активно працюють над модернізацією озброєнь.

🛳️ Санкції проти «тіньового флоту» росії

Ключовим елементом 18-го пакету стало запровадження санкцій проти 105 російських суден, які використовуються для транспортування нафти в обхід санкційних обмежень. Ці судна входять до так званого «тіньового флоту», який діє поза системою страхування та контролю західних держав.

Крім того, було знижено стелю цін на нафту з росії, що є одним із найболючіших ударів по бюджету кремля.

👤 Фізичні та юридичні особи

До оновленого списку включено:

14 нових фізичних осіб ;

41 організацію , які, за словами Єврокомісії, безпосередньо сприяють: порушенню суверенітету та територіальної цілісності України; підтримці агресивних дій росії; та спробам обходу санкцій через треті країни.

, які, за словами Єврокомісії, безпосередньо сприяють:

Загалом санкційний список ЄС тепер налічує понад 2500 осіб і структур.

🤝 Велика Британія підтримала пакет

Рада Європейського Союзу у п’ятницю, 18 липня, остаточно схвалила 18 пакет санкцій проти росії. У той же день до рішення ЄС приєдналась і Велика Британія, погодившись знизити цінову стелю на російську нафту та підтримати обмеження проти суден тіньового флоту. Лондон також заявив про підготовку свого власного оновленого санкційного пакета, який частково синхронізується з європейським.

Аналітики вважають, що цей пакет санкцій, особливо обмеження на банки та транспортні судна, може суттєво ускладнити фінансування війни для кремля, а також обмежити можливості постачання нафти до третіх країн.

ЄС готує додаткові кроки щодо контролю за обігом високотехнологічної продукції та комплектуючих, які рф намагається імпортувати через Азію та Близький Схід.