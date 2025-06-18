ГУР: Кремль під виглядом науки мілітаризує Арктику

Повідомляється, що кремль активно нарощує військову присутність в Арктиці та перетворює регіон на стратегічну зону для подальшої ресурсної експансії. Про це 18 червня повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України з посиланням на слова представника ГУР Андрія Черняка.

📢 «російська федерація намагається закріпити в Арктиці свою економічну та військово-технічну присутність, маскуючи її під нібито “наукову діяльність”», — зазначив Черняк.

☝️ За його словами, головним елементом реалізації цієї арктичної стратегії виступає державне підприємство «Арктичний та антарктичний науково-дослідний інститут», який номінально виконує наукові функції, однак насправді є частиною комплексного військово-ресурсного проєкту москви.

📌 Зокрема, рф здійснює:

– пошук і геологічну розвідку нових нафтових та газових родовищ;

– моніторинг льодової обстановки в Північному морському шляху для прокладання транспортних маршрутів;

– прогнозування змін клімату та океанографічних процесів до 2035 року для тривалого планування використання регіону.

Наукові експедиції цього інституту вивчають температуру вод, морські течії, силу вітрів, а також тенденції зміни льодовикового покриву. Ці дані мають подвійне призначення — їх використовують не лише для цивільних потреб, але і для військового планування, зокрема для руху флоту.

📡 Паралельно рф активно розвиває регіональну інфраструктуру, зокрема розгортає системи супутникового зв’язку. Такі технології, на думку розвідників, можуть бути використані для координації операцій Північного флоту та керування безпілотниками.

📢 «Світ має бути готовим до того, що чергові “наукові ініціативи” кремля – лише завіса для нової фази мілітаризації Арктики. Держава-агресор поступово перетворює регіон на плацдарм для проєкції сили, контролю над логістичними шляхами та доступу до ресурсів. Якщо міжнародна спільнота й надалі недооцінюватиме ці процеси, Північ може стати наступною зоною напруження», — заявив Черняк.

🧊 Нагадаємо, раніше російський диктатор владімір путін заявив, що росія буде захищати свої інтереси в Арктиці та направлятиме туди військових.

☝️ Також повідомлялось, що росія проводить незаконне перевалювання нафти у міжнародних водах неподалік Греції, задіявши для цього «тіньовий флот». Про це 16 червня повідомила пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.