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Гуманітарна криза на Луганщині: борги гірникам і міста без води – ОВА

Денис Молотов
Денис Молотов
Гуманітарна криза на Луганщині: борги гірникам і міста без води - ОВА

Очільник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Харченко повідомив про ситуацію, яка склалася на тимчасово окупованій території області за останню добу. На Лиманському напрямку українські захисники утримують позиції, попри інтенсивні ворожі штурми.

За словами Харченка, у районі Греківки відбувалися запеклі бої. Всього на цьому напрямку ворог атакував 28 разів. Загарбники використовували реактивну артилерію, відкривали вогонь зі ствольної артилерії 40 разів, а також застосовували безпілотники та FPV-дрони – їх зафіксовано 57 одиниць.

Ситуація з вугільною промисловістю

Попри заяви окупаційної адміністрації про відновлення та розвиток вуглевидобутку, ситуація у галузі стрімко погіршується. Ще рік тому представники російських інвесторів отримували у довгострокову оренду ключові шахти Луганщини без торгів, обіцяючи гірникам стабільні заробітки та модернізацію підприємств.

Проте вже сьогодні стало очевидно, що обіцянки залишилися порожніми. Борги перед працівниками не виплачено, шахти планують передати у «державну» власність окупантів, а переговори з «Головним управлінням реструктуризації шахт» вказують на ймовірне масове закриття копалень.

Йдеться, зокрема, про шахти:
  • «Самсонівська-Західна»;
  • «Довжанська-Капітальна»;
  • «Комсомольська»;
  • імені Вахрушева;
  • імені Фрунзе;
  • «Молодогвардійська»;
  • «Червоний партизан»;
  • імені Баракова;
  • «Суходольська-Східна»;
  • «Харківська».
Гуманітарна ситуація в окупації

У самих окупованих населених пунктах ситуація дедалі ускладнюється. У місті Сокологірськ склалася гостра гуманітарна ситуація: вийшло з ладу зношене обладнання на насосних станціях. Уже третю добу в місті немає водопостачання. Окупаційна влада не називає навіть орієнтовних термінів усунення аварії.

Такі події свідчать про поступову деградацію як соціальної, так і економічної інфраструктури Луганщини. У той час, як на лінії фронту тривають запеклі бої, цивільне населення залишається сам на сам з відсутністю елементарних умов життя, невиплаченими заробітними платами та знищеною медициною й комунальною сферою.

👉 Також нагадаємо, що на Луганщині окупаційна влада продовжує тиснути на місцеве населення, посилюючи примусову мобілізацію.

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