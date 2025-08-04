Грошова підтримка Захисникам з Лисичанської громади – ОВА

За інформацією Луганської обласної військової адміністрації та Лисичанської ОВА, ще 17 мешканців Лисичанської громади отримають матеріальну допомогу, призначену Захисникам, які безпосередньо долучилися до оборонних заходів у відповідь на російську повномасштабну агресію.

📢 «17 мешканцям Лисичанської громади, які беруть (брали) безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, виплатять по 20 тисяч гривень», — повідомили в адміністраціях.

☝️ Один із військових, який зазнав поранення під час виконання бойового завдання, отримає додаткову виплату у розмірі 5 тисяч гривень. Це окремо від вже наданих 20 тисяч гривень.

📊 Загалом з початку року в межах реалізації Програми соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їхніх родин та родин загиблих Героїв (2023–2025 роки) фінансову допомогу вже отримали 155 військовослужбовців. Сума виплат сягнула 3 мільйонів 100 тисяч гривень.

✅ Програма охоплює різні категорії учасників бойових дій та передбачає індивідуальний підхід до кожної ситуації з урахуванням обставин служби.

За інформацією та оформленням звертайтеся за телефонами:

📞 050 512 42 64;

📞 095 510 54 39;

📞 095 655 86 06.

👉 Також нагадаємо, що очільник Луганської ОВА, перебуваючи на сході країни, відвідав підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ. Військові 3 ОШБр нині стримують російську навалу на одному з найнапруженіших напрямків бойових дій.