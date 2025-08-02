Субота, 2 Серпня, 2025
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Луганська ОВА передала дрони й авто для штурмовиків ЗСУ

Денис Молотов
Денис Молотов
Луганська ОВА передала дрони й авто для штурмовиків ЗСУ

Очільник Луганської області Олексій Харченко, перебуваючи на сході країни, відвідав підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ. Військові 3 ОШБр нині стримують російську навалу на одному з найнапруженіших напрямків бойових дій. Про це йдеться на офіційному сайті Луганської ОВА.

📢 «Вони протидіють росіянам на одному з найгарячіших напрямків. Передали нашим військовим пікап Isuzu D-Max та 20 квадрокоптерів DJI Mavic 3 загальною вартістю близько трьох мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

☝️ Зазначено, що для посилення ефективності українських сил оборони, Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) передала:

  • ✅ пікап Isuzu D-Max, який дозволить оперативно пересуватися в умовах передової;
  • ✅ 20 дронів DJI Mavic 3 для проведення повітряної розвідки та коригування артилерійського вогню.

Загальна вартість технічної допомоги склала приблизно три мільйони гривень. Вона була закуплена за участі Рубіжанської громади, яка активно підтримує потреби фронту.

📢 «Дякую Рубіжанській громаді за підтримку Сил оборони України. Обговорили із Захисниками подальші потреби цього військового з’єднання. Вкотре наголошую – для кожної військової адміністрації населених пунктів Луганщини допомога фронту має бути першочерговим питанням», – зазначив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

💬 За його словами, обговорення з бійцями дозволяє визначити першочергові запити й оперативно реагувати на них. Завдяки налагодженій комунікації з військовими, вдається швидше доставляти на передову необхідну техніку та обладнання.

Підтримка штурмовиків стала черговим прикладом ефективної взаємодії між військовими адміністраціями та місцевими громадами. Спільними зусиллями посилюється здатність оборонців України утримувати рубежі та знижувати ризики втрат.

📌 Харченко наголосив, що саме забезпечення бойових підрозділів технікою, транспортом і засобами розвідки має стати беззаперечним пріоритетом для всіх адміністрацій у прифронтових регіонах.

👉 Також нагадаємо, що начальник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Харченко відвідав українських військових та передав їм високотехнологічне обладнання – два безпілотні авіаційні комплекси розвідувально-ударного типу, а також мобільну платформу для технічного обслуговування та управління цими дронами.

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