Луганська ОВА передала дрони й авто для штурмовиків ЗСУ

Очільник Луганської області Олексій Харченко, перебуваючи на сході країни, відвідав підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ. Військові 3 ОШБр нині стримують російську навалу на одному з найнапруженіших напрямків бойових дій. Про це йдеться на офіційному сайті Луганської ОВА.

📢 «Вони протидіють росіянам на одному з найгарячіших напрямків. Передали нашим військовим пікап Isuzu D-Max та 20 квадрокоптерів DJI Mavic 3 загальною вартістю близько трьох мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

☝️ Зазначено, що для посилення ефективності українських сил оборони, Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) передала:

✅ пікап Isuzu D-Max, який дозволить оперативно пересуватися в умовах передової;

✅ 20 дронів DJI Mavic 3 для проведення повітряної розвідки та коригування артилерійського вогню.

Загальна вартість технічної допомоги склала приблизно три мільйони гривень. Вона була закуплена за участі Рубіжанської громади, яка активно підтримує потреби фронту.

📢 «Дякую Рубіжанській громаді за підтримку Сил оборони України. Обговорили із Захисниками подальші потреби цього військового з’єднання. Вкотре наголошую – для кожної військової адміністрації населених пунктів Луганщини допомога фронту має бути першочерговим питанням», – зазначив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

💬 За його словами, обговорення з бійцями дозволяє визначити першочергові запити й оперативно реагувати на них. Завдяки налагодженій комунікації з військовими, вдається швидше доставляти на передову необхідну техніку та обладнання.

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Підтримка штурмовиків стала черговим прикладом ефективної взаємодії між військовими адміністраціями та місцевими громадами. Спільними зусиллями посилюється здатність оборонців України утримувати рубежі та знижувати ризики втрат.

📌 Харченко наголосив, що саме забезпечення бойових підрозділів технікою, транспортом і засобами розвідки має стати беззаперечним пріоритетом для всіх адміністрацій у прифронтових регіонах.

👉 Також нагадаємо, що начальник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Харченко відвідав українських військових та передав їм високотехнологічне обладнання – два безпілотні авіаційні комплекси розвідувально-ударного типу, а також мобільну платформу для технічного обслуговування та управління цими дронами.