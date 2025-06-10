Вівторок, 10 Червня, 2025
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Грета Тунберг перебуває в аеропорту Бен-Гуріон для депортації

Денис Молотов
Денис Молотов
Грета Тунберг перебуває в аеропорту Бен-Гуріон для депортації

Пасажири судна, яких раніше затримали біля узбережжя сектора Гази, прибули до аеропорту імені Бен-Гуріона для подальшої депортації до своїх країн. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

За даними ізраїльського МЗС, частина пасажирів залишить Ізраїль упродовж найближчих годин. Уточнюється також, що в аеропорту з пасажирами зустрілися консули їхніх країн.

📢 «Ті, хто відмовляється підписувати документи на депортацію та покинути Ізраїль, постануть перед судом відповідно до ізраїльського законодавства для затвердження примусового видворення»,зазначили в МЗС.

☝️ Серед членів екіпажу, котрі везли гуманітарну допомогу до сектора Гази, була й шведська екоактивістка Грета Тунберг.

Як ми вже писали, Тунберг вирушила на судні Середземним морем в напрямку сектора Гази спільно з 11 іншими активістами. Вони намагалися доставити гуманітарну допомогу та привернути увагу світу до гуманітарної кризи в регіоні.

У суботу Ізраїль пообіцяв не допустити судно з гуманітарною допомогою до берегів сектора Гази і закликав активістів «повернути назад».

Вже у понеділок військові Ізраїлю зупинили судно Madleen, на борту якого перебуває шведська екозахисниця Грета Тунберг. Судно також везло гуманітарну допомогу для сектора Гази.

Грета Тунберг перебуває в аеропорту Бен-Гуріон для депортації Грета Тунберг перебуває в аеропорту Бен-Гуріон для депортації

☝️ Також нагадаємо, що Україна отримала зенітні ракетні комплекси ЗРК «Patriot», які раніше перебували на озброєнні армії Ізраїлю. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв’ю.

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