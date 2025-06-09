Понеділок, 9 Червня, 2025
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Ізраїль передав Україні системи ППО «Patriot»

Денис Молотов
Денис Молотов
Ізраїль передав Україні системи ППО «Patriot»

Україна отримала зенітні ракетні комплекси ЗРК «Patriot», які раніше перебували на озброєнні армії Ізраїлю. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв’ю журналістці Марічці Довбенко, яке було оприлюднено напередодні.

📢 «Системи Patriot, які ми колись отримали від Сполучених Штатів, тепер знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда», — зазначив дипломат.

☝️ Передані комплекси Patriot були поставлені Ізраїлю Сполученими Штатами ще на початку 1990-х років. Згодом ізраїльська армія вирішила поступово виводити їх з експлуатації, готуючись до переходу на сучасніші системи протиповітряної оборони. Саме ці комплекси й були передані Україні.

🛡️ Раніше, за даними ЗМІ, йшлося про можливу передачу восьми батарей «Patriot». Попри те, що це старіші модифікації порівняно з тими, які сьогодні використовують ЗСУ, вони повністю сумісні з новішими моделями. Відтак українська сторона зможе інтегрувати їх у наявну систему ППО.

💢 Таким чином, Ізраїль фактично долучився до військової допомоги Україні, попри поширену думку про його обмежену участь. Посол наголосив, що твердження про відсутність ізраїльської підтримки у військовій сфері є неправдивими.

☝️ Також нагадаємо, що у ніч на 9 червня протиповітряна оборона (ППО) України встановила новий абсолютний рекорд, знищивши 479 ворожих повітряних цілей за одну добу. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, наголосивши, що це найбільша кількість перехоплених дронів і ракет за весь період повномасштабного вторгнення.

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