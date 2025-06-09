Ізраїль передав Україні системи ППО «Patriot»

Україна отримала зенітні ракетні комплекси ЗРК «Patriot», які раніше перебували на озброєнні армії Ізраїлю. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв’ю журналістці Марічці Довбенко, яке було оприлюднено напередодні.

📢 «Системи Patriot, які ми колись отримали від Сполучених Штатів, тепер знаходяться в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда», — зазначив дипломат.

☝️ Передані комплекси Patriot були поставлені Ізраїлю Сполученими Штатами ще на початку 1990-х років. Згодом ізраїльська армія вирішила поступово виводити їх з експлуатації, готуючись до переходу на сучасніші системи протиповітряної оборони. Саме ці комплекси й були передані Україні.

🛡️ Раніше, за даними ЗМІ, йшлося про можливу передачу восьми батарей «Patriot». Попри те, що це старіші модифікації порівняно з тими, які сьогодні використовують ЗСУ, вони повністю сумісні з новішими моделями. Відтак українська сторона зможе інтегрувати їх у наявну систему ППО.

💢 Таким чином, Ізраїль фактично долучився до військової допомоги Україні, попри поширену думку про його обмежену участь. Посол наголосив, що твердження про відсутність ізраїльської підтримки у військовій сфері є неправдивими.

☝️ Також нагадаємо, що у ніч на 9 червня протиповітряна оборона (ППО) України встановила новий абсолютний рекорд, знищивши 479 ворожих повітряних цілей за одну добу. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, наголосивши, що це найбільша кількість перехоплених дронів і ракет за весь період повномасштабного вторгнення.