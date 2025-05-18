Генштаб створив робочу групу після заяв командира з 47-ї бригади

У Генеральному штабі ЗСУ створили спеціальну робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у дописі командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади Олександра Ширшина (позивний «Геній»). Про це інформує пресслужба Генштабу у неділю, 18 травня.

📢 «Окремо детально буде проаналізовано накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління, на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що за результатами перевірки буде ухвалено відповідні рішення.

📌 Нагадаємо, командир батальйону 47-ї ОМБр Олександр Ширшин нещодавно подав рапорт на звільнення. При цьому, він публічно звинуватив вище командування у безглуздих втратах особового складу під час бойових дій.

🔍 У фокусі уваги також опинилася ситуація навколо формування 155-ї бригади «Анна Київська», яка проходила навчання у Франції. За інформацією ЗМІ, там спостерігався «хаос» в організації, що, зокрема, спричинив численні випадки дезертирства.