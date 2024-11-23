Франція дозволяє Україні бити по рф далекобійними ракетами: «жодних червоних ліній»

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Україна має право завдавати ударів по території росії з використанням французьких ракет великої дальності в «межах самооборони». Він наголосив, що для Парижа не існує «червоних ліній» у питанні підтримки Києва. Про це дипломат сказав в інтерв’ю для BBC.

📢 «Принцип був встановлений… наші послання президенту Зеленському були добре сприйняті», – зауважив міністр. Водночас він утримався від підтвердження того, чи використовувала Україна французьке озброєння для таких дій раніше.

Позиція Франції у військовій допомозі

Під час переговорів із британським колегою Девідом Леммі в Лондоні Барро підкреслив, що західні союзники не повинні встановлювати жодних обмежень щодо допомоги Україні. «Ми не маємо визначати червоні лінії», – заявив він.

Відповідаючи на запитання про можливу участь французьких військових у бойових діях, міністр зазначив, що «не відкидає такого варіанту».

📢 «Ми будемо підтримувати Україну настільки інтенсивно і скільки потрібно. Чому? Тому що на кону наша безпека. Кожен раз, коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза наближається до Європи», – додав очільник МЗС Франції.

Курс на співпрацю з НАТО

Барро також повідомив, що Франція готова підтримати вступ України до НАТО. За його словами, тривають консультації з партнерами, щоб переконати їх у необхідності цього рішення.

Дії союзників і використання ракет

20 листопада стало відомо, що Українські Сили оборони вперше завдали удару по території росії за допомогою британських крилатих ракет Storm Shadow.

Раніше, 17 листопада, чинний президент США Джо Байден вперше дозволив Україні використовувати далекобійні ракети ATACMS для атак по території росії.

Французьке видання Le Figaro повідомляло, що Франція та Велика Британія дозволили Україні застосовувати ракети SCALP/Storm Shadow для далекобійних ударів, однак ця інформація згодом була видалена з публікації.