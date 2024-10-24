Фінляндія закриває остаточно два пункти перетину кордону з росією

Фінська прикордонна служба оголосила про остаточне закриття тимчасових пунктів перетину кордону в Лієксанському районі Інарі та Паріккала. Про це 24 жовтня повідомив фінський мовник Yle. Наразі здійснюється демонтаж усіх дорожніх знаків і вказівників на цих пунктах.

Перетин кордону через ці пункти був призупинений ще з листопада 2021 року та квітня 2022 року у зв’язку з обмеженнями на експорт деревини з росії.

📢 «Рішення ніяк не змінює нинішню ситуацію і не вплине на місцевих жителів. Це було остаточне рішення про закриття пункту пропуску “Інарі”», – зазначила заступник командувача прикордонної служби Північної Карелії Самулі Муртонен.

Рішення щодо закриття тимчасових пунктів перетину кордону ухвалили спільно начальники прикордонних служб Фінляндії та росії ще в жовтні.

☝️ Нагадаємо, що, за даними фінських ЗМІ, російські військові бази поблизу фінського кордону, попри погрози з боку москви після вступу Фінляндії до НАТО, залишаються майже порожніми. Зазначається, що рф перекинула свої сили та техніку для участі у війні проти України.

📌 Також раніше було повідомлено, що Норвезький уряд планує запровадити заборону на використання соцмереж для дітей молодше 15 років. Основна мета такого рішення полягає в боротьбі з «владою алгоритмів», які впливають на дітей та їхнє «однобічне сприйняття дійсності».