Четвер, 24 Жовтня, 2024
7.8 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИПОДІЇФінляндія закриває остаточно два пункти перетину кордону з росією
ПОДІЇ

Фінляндія закриває остаточно два пункти перетину кордону з росією

Денис Молотов
Денис Молотов
Фінляндія закриває остаточно два пункти перетину кордону з росією

Фінська прикордонна служба оголосила про остаточне закриття тимчасових пунктів перетину кордону в Лієксанському районі Інарі та Паріккала. Про це 24 жовтня повідомив фінський мовник Yle. Наразі здійснюється демонтаж усіх дорожніх знаків і вказівників на цих пунктах.

Перетин кордону через ці пункти був призупинений ще з листопада 2021 року та квітня 2022 року у зв’язку з обмеженнями на експорт деревини з росії.

📢 «Рішення ніяк не змінює нинішню ситуацію і не вплине на місцевих жителів. Це було остаточне рішення про закриття пункту пропуску “Інарі”», – зазначила заступник командувача прикордонної служби Північної Карелії Самулі Муртонен.

Рішення щодо закриття тимчасових пунктів перетину кордону ухвалили спільно начальники прикордонних служб Фінляндії та росії ще в жовтні.

☝️ Нагадаємо, що, за даними фінських ЗМІ, російські військові бази поблизу фінського кордону, попри погрози з боку москви після вступу Фінляндії до НАТО, залишаються майже порожніми. Зазначається, що рф перекинула свої сили та техніку для участі у війні проти України.

📌 Також раніше було повідомлено, що Норвезький уряд планує запровадити заборону на використання соцмереж для дітей молодше 15 років. Основна мета такого рішення полягає в боротьбі з «владою алгоритмів», які впливають на дітей та їхнє «однобічне сприйняття дійсності».

Попередня стаття
ООН вимагає у рф підтвердження смерті журналістки Рощиної в російському полоні
Наступна стаття
Росія завдала удару по Куп’янську авіабомбою ОДАБ-1500: багато постраждалих
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Російський диктатор путін підтвердив наявність військ КНДР на росії

ПОЛІТИКА

Французький «Ашан» вирішив продати свій бізнес на росії

ЕКОНОМІКА

Заочно засуджено до 9 років за ґратами чергового зрадника з Луганщини

КРИМІНАЛ

Комік та військовий Віктор Розовий розповів, чи буде ходити після реабілітації

ПОДІЇ

Заборону мобілізації чоловіків від 50 років спростували у Волинському ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

На фронті 101 бій з початку доби: де ворог атакує найактивніше

ПОДІЇ

росіяни пробують заходити в Селидове: як і звідки

ПОДІЇ

Удар рф по Куп’янську: загинула жінка, багато поранених

ПОДІЇ

Керівниця податкової на Сумщині Хотенко заявляє, що «страждає від інформаційної атаки»

СУСПІЛЬСТВО

Переведення годинників залишається: Зеленський не підпише закон – ЗМІ

СУСПІЛЬСТВО
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ