Фейк: Відсторонений начальник ТЦК тримав у рабстві громадян Угорщини

Історія про відсторонення начальника Іршавського ТЦК за спробу мобілізувати будівельну бригаду в стані алкогольного сп’яніння — справжня, однак в утримуванні людей в рабстві чоловіка не звинувачують. Фейк поширюється на тлі загострення напруги в стосунках між Україною та Угорщиною.

У проросійському сегменті поширюються нібито нові подробиці історії з відстороненням начальника Іршавського ТЦК Олексія Травова. Пропагандисти стверджують, що СБУ провела обшук у його домі, де виявила не лише гроші й зброю, а й трьох людей, замкнених у підвалі. Ці люди нібито є українцями з угорським громадянством, а Травов утримував їх силоміць, змушував працювати на будівництві та погрожував відправити до штурмових підрозділів. Новина активно поширюється не тільки російською, а й польською, чеською, словацькою та угорською мовами. На доказ наводяться нібито фото та протоколи обшуку з логотипом СБУ.

Скриншот —Telegram

Однак насправді СБУ не повідомляла про обшук в Олексія Травова та не публікувала таких фото у жодному зі своїх офіційних каналів комунікації. Нам не вдалося знайти самі зображення у мережі: вірогідно, вони були згенеровані за допомогою ШІ або зроблені самими пропагандистами. Відповідно, і новина про те, що відсторонений начальник ТЦК утримував трьох чоловіків у трудовому рабстві, нічим не обґрунтована. Першоджерело новини — пропагандистські канали в Telegram, а не правоохоронні органи України.

Нагадуємо, що в Іршаві на Закарпатті стався інцидент за участю начальника місцевого ТЦК, який, за даними очевидців, прибув на ремонт мосту разом із підлеглими. Повідомляється, що на об’єкт вони прибули озброєні з метою мобілізації працівників. За словами свідків, посадовець перебував у стані алкогольного сп’яніння. Між представниками ТЦК та робітниками виник конфлікт. Один із працівників викликав поліцію, однак ще до прибуття правоохоронців група ТЦК залишила місце події на мікроавтобусі. Інформацію про інцидент поширили в соцмережах, після чого на неї відреагували офіційні органи. Начальника відділу ТЦК відсторонили від виконання обов’язків на час перевірки. Також призначено службове розслідування для встановлення всіх обставин. Матеріали справи передали до Державного бюро розслідувань, яке має дати правову оцінку події.У фейку, який поширили пропагандисти, недарма фігурують саме громадяни Угорщини. На тлі напруги у стосунках України та Угорщини та парламентських виборів, що мають пройти в країні 12 квітня, Росія далеко не вперше запускає подібні інформаційні кампанії. Віктор Орбан стрімко втрачає рейтинги на Батьківщині через погіршення економічної ситуації: за даними Washington Post, російська розвідка навіть пропонувала Орбану інсценізувати замах на власне життя, аби заохотити виборців. У своїй передвиборчій кампанії Орбан робить ставку на те, аби виставити Україну головною загрозою для Угорщини, чому активно підігрує і російська пропаганда.

Схожі фейки ми вже спростовували у матеріалах Фейк: Київ «здійснює примусову мобілізацію серед етнічних угорців, — InfoBRICS» та Фейк: Українці обмалювали угорський пам’ятний знак образливими графіті.