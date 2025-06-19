Ексслужбовицю з Луганщини засуджено до 10 років

За матеріалами Служби безпеки України, суд виніс заочний вирок колишній чиновниці з Новопсковської селищної ради, яку засуджено за колабораціонізм. Після початку окупації вона добровільно перейшла на бік загарбників і зробила кар’єру у структурах, підконтрольних росії. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Як встановило слідство, до повномасштабної війни зловмисниця обіймала посаду у місцевому територіальному центрі соціального обслуговування. Та після захоплення населеного пункту, вона сама запропонувала свої послуги окупантам.

У результаті її призначили «директором державного бюджетного закладу лнр “Новопсковський комплексний центр соціального обслуговування населення”».

☝️ Крім цього, у 2023 році вона взяла участь у так званих «виборах» до «представницьких органів влади» окупантів як кандидат від російської партії «єдіная росія». Після цього, жінка отримала статус «депутата» незаконно створеної «ради Новопсковського муніципального округу».

На сьогодні фігурантка очолює одну з «постійних комісій» маріонеткової ради та продовжує активно співпрацювати з державою-агресором.

Суд визнав зрадницю винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і засудив її до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Жінка переховується від правосуддя і перебуває у розшуку. Вирок набуде чинності з моменту її затримання.

Слідчі дії у межах кримінального провадження проводило Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що СБУ задокументувала протиправну діяльність осіб, які організовували та сприяли проведенню окупаційних «виборів» і псевдореферендуму на захопленій частині Луганської області. П’ятьох учасниць цих дій заочно повідомлено про підозру в скоєнні тяжких злочинів проти основ національної безпеки України.