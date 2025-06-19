П’ятниця, 20 Червня, 2025
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Ексслужбовицю з Луганщини засуджено до 10 років

Денис Молотов
Денис Молотов
Ексслужбовицю з Луганщини засуджено до 10 років

За матеріалами Служби безпеки України, суд виніс заочний вирок колишній чиновниці з Новопсковської селищної ради, яку засуджено за колабораціонізм. Після початку окупації вона добровільно перейшла на бік загарбників і зробила кар’єру у структурах, підконтрольних росії. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Як встановило слідство, до повномасштабної війни зловмисниця обіймала посаду у місцевому територіальному центрі соціального обслуговування. Та після захоплення населеного пункту, вона сама запропонувала свої послуги окупантам.

У результаті її призначили «директором державного бюджетного закладу лнр “Новопсковський комплексний центр соціального обслуговування населення”».

☝️ Крім цього, у 2023 році вона взяла участь у так званих «виборах» до «представницьких органів влади» окупантів як кандидат від російської партії «єдіная росія». Після цього, жінка отримала статус «депутата» незаконно створеної «ради Новопсковського муніципального округу».

Ексслужбовицю з Луганщини засуджено до 10 років

На сьогодні фігурантка очолює одну з «постійних комісій» маріонеткової ради та продовжує активно співпрацювати з державою-агресором.

Суд визнав зрадницю винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і засудив її до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Жінка переховується від правосуддя і перебуває у розшуку. Вирок набуде чинності з моменту її затримання.

Слідчі дії у межах кримінального провадження проводило Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що СБУ задокументувала протиправну діяльність осіб, які організовували та сприяли проведенню окупаційних «виборів» і псевдореферендуму на захопленій частині Луганської області. П’ятьох учасниць цих дій заочно повідомлено про підозру в скоєнні тяжких злочинів проти основ національної безпеки України.

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