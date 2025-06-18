За організацію псевдовиборів на Луганщині підозрюють п’ятьох осіб

СБУ задокументувала протиправну діяльність осіб, які організовували та сприяли проведенню окупаційних «виборів» і псевдореферендуму на захопленій частині Луганської області. П’ятьох учасниць цих дій заочно повідомлено про підозру в скоєнні тяжких злочинів проти основ національної безпеки України. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

📌 Серед фігуранток — жінка, яка обіймає посаду так званої «заступниці голови виборчої комісії лнр». Цей псевдоорган діє як складова окупаційної адміністрації і відповідає за координацію електоральних процесів під контролем російської ЦВК і адміністрації російського диктатора путіна.

Слідство встановило, що підозрювана була однією з ключових фігур, які забезпечили проведення на Луганщині окупаційних «виборів» російського диктатора. Вона керувала всіма структурними підрозділами так званої «виборчої комісії лнр», видавала «постанови» і формувала робочі групи на місцях.

📌 Ще одна підозрювана — так звана «заступниця голови адміністрації міського округу місто Рубіжне лнр». Вона не лише організувала «голосування» на окупованій території, а й публічно закликала місцевих мешканців узяти в ньому участь. До окупації вона працювала директоркою школи, згодом очолила «управління освіти», а на початку 2024 року обійняла керівну посаду в місцевій псевдоадміністрації.

📌 Також слідство встановило причетність «голови» та «заступниці голови» двох «дільничних виборчих комісій» у Біловодську. Усі ці особи були безпосередньо залучені до організації псевдореферендуму 2022 року та виборів до муніципальних утворень у 2023 році.

🧾 Підозрюваним інкримінують колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 ККУ) та умисні дії, спрямовані на зміну меж території України в порушення Конституції (ч. 2 ст. 110 ККУ), скоєні групою осіб за попередньою змовою.

🔍 Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України завершила досудове розслідування у справах трьох колаборантів, які працюють на користь рф у псевдоорганах влади на тимчасово окупованій території Луганської області. Матеріали передано до суду.