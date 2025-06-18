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За організацію псевдовиборів на Луганщині підозрюють п’ятьох осіб

Денис Молотов
Денис Молотов
За організацію псевдовиборів на Луганщині підозрюють п’ятьох осіб

СБУ задокументувала протиправну діяльність осіб, які організовували та сприяли проведенню окупаційних «виборів» і псевдореферендуму на захопленій частині Луганської області. П’ятьох учасниць цих дій заочно повідомлено про підозру в скоєнні тяжких злочинів проти основ національної безпеки України. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

📌 Серед фігуранток — жінка, яка обіймає посаду так званої «заступниці голови виборчої комісії лнр». Цей псевдоорган діє як складова окупаційної адміністрації і відповідає за координацію електоральних процесів під контролем російської ЦВК і адміністрації російського диктатора путіна.

Слідство встановило, що підозрювана була однією з ключових фігур, які забезпечили проведення на Луганщині окупаційних «виборів» російського диктатора. Вона керувала всіма структурними підрозділами так званої «виборчої комісії лнр», видавала «постанови» і формувала робочі групи на місцях.

📌 Ще одна підозрювана — так звана «заступниця голови адміністрації міського округу місто Рубіжне лнр». Вона не лише організувала «голосування» на окупованій території, а й публічно закликала місцевих мешканців узяти в ньому участь. До окупації вона працювала директоркою школи, згодом очолила «управління освіти», а на початку 2024 року обійняла керівну посаду в місцевій псевдоадміністрації.

За організацію псевдовиборів на Луганщині підозрюють п’ятьох осіб📌 Також слідство встановило причетність «голови» та «заступниці голови» двох «дільничних виборчих комісій» у Біловодську. Усі ці особи були безпосередньо залучені до організації псевдореферендуму 2022 року та виборів до муніципальних утворень у 2023 році.

🧾 Підозрюваним інкримінують колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 ККУ) та умисні дії, спрямовані на зміну меж території України в порушення Конституції (ч. 2 ст. 110 ККУ), скоєні групою осіб за попередньою змовою.

🔍 Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України завершила досудове розслідування у справах трьох колаборантів, які працюють на користь рф у псевдоорганах влади на тимчасово окупованій території Луганської області. Матеріали передано до суду.

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