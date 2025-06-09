Експосадовця ЗСУ підозрюють у незаконному збагаченні на понад 12 млн грн

Ексначальника управління сил логістики Збройних сил України підозрюють у набутті майна на понад 12 мільйонів гривень без підтвердження його законного походження. Про це 9 червня повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

☝️ Слідство встановило, що впродовж 2023–2024 років колишній посадовець ЗСУ придбав низку активів, не маючи легальних джерел доходу, які б пояснювали їх вартість. Зокрема, йдеться про 14 земельних ділянок у Київській області, квартиру, три автомобілі (TOYOTA TUNDRA, SKODA OCTAVIA, HYUNDAI TUCSON), а також облігації внутрішньої державної позики.

📢 «Активи оформлені як на самого посадовця, так і на близьких осіб. Жодних підтверджень щодо законного джерела їх придбання він не надав», — зазначають у ДБР.

Окрім того, під час санкціонованого обшуку в помешканні підозрюваного правоохоронці виявили незареєстровану зброю та боєприпаси. Їх він зберігав без передбаченого законом дозволу.

🔻 Колишньому високопосадовцю повідомили про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 368-5 — незаконне збагачення, а також ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Згідно із санкціями зазначених статей, підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі слідчі готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

📌 Нагадаємо, що нещодавно у схожому провадженні було повідомлено про підозру чинному народному депутату. За незаконне збагачення на понад 11 мільйонів гривень.

👉 Також стало відомо, що на Сумщині майора Збройних сил України підозрюють у фіктивному оформленні бойових відряджень своїх підлеглих із подальшим привласненням грошових виплат.