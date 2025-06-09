На Сумщині майор ЗСУ привласнив кошти від фіктивних бойових відряджень

На Сумщині майора Збройних сил України підозрюють у фіктивному оформленні бойових відряджень своїх підлеглих із подальшим привласненням грошових виплат. Як повідомила пресслужба ДБР 9 червня, за три місяці командир штабного підрозділу незаконно отримав понад 2,4 мільйона гривень.

☝️ За даними слідства, наприкінці минулого року майор ЗСУ зібрав шістьох військовослужбовців і запропонував їм «легкий спосіб» додаткового заробітку. Йдеться про оформлення фіктивних документів про начебто перебування у відрядженні в зоні бойових дій на території Харківської області. Насправді ж усі військові залишалися працювати в штабі у Сумах.

📢 «Попри те, що вони не перебували на фронті, підлеглі щомісяця отримували бойові виплати в розмірі близько 170 тисяч гривень», — уточнюють у Державному бюро розслідувань.

Проте, як виявилось, більшу частину цих сум офіцер змушував передавати йому готівкою. У ДБР додають, що військовослужбовцям залишали близько 30 тисяч гривень, а тих, хто намагався відмовитись або висловлював сумніви, майор погрожував направити до справжньої зони бойових дій.

📌 Загальна сума незаконно привласнених коштів за три місяці склала понад 2,4 млн грн.

Наразі начальнику адміністративної групи штабу повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

За цей злочин передбачено до 12 років ув’язнення. Підозрюваному обрано запобіжний захід — застава у розмірі 900 тисяч гривень.

🔻 Нагадаємо, раніше слідчі повідомили про підозру командиру з Дніпропетровщини, який змушував підлеглих працювати на будівництві приватного об’єкта для своїх родичів.