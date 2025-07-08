Вівторок, 8 Липня, 2025
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Ексміністра транспорту рф знайшли мертвим ще 5 липня – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Ексміністра транспорту рф знайшли мертвим ще 5 липня – ЗМІ

Смерть Романа Старовойта, колишнього міністра транспорту на росії, сталася раніше, ніж про це повідомили офіційно. Про це 8 липня поінформували російські медіа, посилаючись на власні джерела в слідчих і правоохоронних органах.

Forbes Russia повідомляє, що Старовойт помер ще в ніч із 6 на 7 липня, а тіло було виявлено в суботу, 5 липня — тобто за два дні до публічного оголошення про його звільнення з посади президентом рф.

📢 «У справі загибелі Старовойта будуть призначені експертизи — балістична та медична, які допоможуть встановити точну причину смерті. Одна з основних версій події — самогубство»,цитує РБК слова джерела в правоохоронних структурах.

☝️ Примітно, що 6 липня Мінтранс рф опублікував повідомлення про засідання, в якому нібито брав участь Старовойт. Це викликало сумніви щодо достовірності офіційної інформації.

Офіційно про звільнення міністра стало відомо 8 липня, коли російський диктатор володимир путін підписав відповідний указ. Уже згодом у ЗМІ з’явилися дані, що Старовойт покінчив життя самогубством. Чиновник, нібито, застрелився з нагородного пістолета, отриманого у 2023 році від керівництва МВС.

Цього ж дня стало відомо про ще одну смерть у Мінтрансі рф — на робочому місці помер Андрій Корнійчук, заступник начальника відділу земельного фонду. За словами очевидців, він раптово встав на нараді, впав і помер на місці.

📌 Смерть Старовойта може бути частиною більшої внутрішньої кризи у вищих ешелонах влади рф, яку кремль намагається приховати під стандартними бюрократичними формулюваннями.

☝️ Також нагадаємо, що в столиці росії загинув віцепрезидент державного енергетичного гіганта «Транснєфть» Андрій Бадалов. Про його смерть повідомили російські медіа у п’ятницю, 4 липня. Чоловік загинув внаслідок падіння з висоти — за попередньою версією, із балкона багатоповерхового будинку на Рубльовському шосе в москві.

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