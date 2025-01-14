Двоє вибухотехніків із Запоріжжя загинули на Херсонщині

У Херсонській області загинули двоє вибухотехніків із Запоріжжя, старший лейтенант Олексій Сафонов і лейтенант Ілля Дергільов, які працювали над розмінуванням території. Про це повідомила пресслужба МВС у вівторок, 14 січня.

Згідно з офіційними даними, вибухотехніки виконували роботи з розмінування в одному з сіл Білозерської територіальної громади після чергової атаки російських безпілотників.

📢 «Під час знешкодження бойової частини нерозірваного БпЛА відбулася детонація. Правоохоронці отримали смертельні поранення», – зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Дніпропетровській області сапер ДСНС також загинув під час розмінування, підірвавшись на боєприпасі. Аналогічний інцидент стався й поблизу села Мала Сейдеминуха Калинівської громади, де сапер підірвався на російській вибухівці.

Російські окупанти несуть ще одну смертельну небезпеку на землі України. Таким чином, сапери щодня вимушені ризикувати, виконуючи надзвичайно важливу роботу для безпеки мирного населення.

☝️ Раніше було повідомлено, що причини нештатного спрацювання 120-міліметрових мін розслідує міжвідомча комісія. Наразі використання боєприпасів призупинили, браковану партію мін вилучили. За попередніми результатами розслідування, міни не спрацьовують через можливі причини дефектів, зокрема неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання.