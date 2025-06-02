Понеділок, 2 Червня, 2025
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Двічі вдарили по рятувальниках: росія обстріляла Нікополь

Денис Молотов
Денис Молотов
Двічі вдарили по рятувальниках: росія обстріляла Нікополь

У ніч на 2 червня російські війська завдали цілеспрямованого удару по підрозділу рятувальників у Нікополі на Дніпропетровщині. Після прибуття медиків окупанти вдарили повторно. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) на своїй офіційній Facebook-сторінці.

📢 «Через ворожий обстріл постраждало двоє цивільних чоловіків. Надзвичайники сховали травмованих людей в укритті та чекали медиків. По прибуттю працівників екстреної медичної допомоги, росіяни повторно нанесли удар, травмувавши водія швидкої. Медики були змушені самостійно повернутися до місця розташування», — йдеться у повідомленні ДСНС.

🚨 Внаслідок удару були пошкоджені:
  • вікна та стіни будівлі ДСНС,
  • вхід до укриття, де ховались рятувальники й постраждалі.

☝️За словами голови Дніпропетровської ОВА, ворог не припиняв атак на Нікопольщину з вечора і до ранку.

📢 «Агресор від вечора, вночі та зранку не полишав у спокої Нікопольщину. Здійснював артобстріли, застосовував дрони-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА. Під ударом перебували Нікополь та Марганецька громада», — повідомив очільник області.

📍Постраждали троє чоловіків віком 68, 51 та 72 роки. Усі вони госпіталізовані, стан — середньої тяжкості.

🏥 Пошкоджено:
  • медичний заклад,
  • пожежну частину,
  • магазин,
  • лінію електропередач.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч на 2 червня російські військові завдали комбінованого удару по Харкову, спочатку застосувавши ударні безпілотники, а під ранок — балістичні ракети. Дві ракети влучили в Київський район міста. Одна з них — у проїжджу частину неподалік школи, інша — в землю поблизу житлових будинків. Пошкоджено фасадну частину гуртожитку та три п’ятиповерхові житлові будинки: повибивало вікна, зруйновано фасади.

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