Харків зазнав ворожої атаки: дрони та балістичні ракети

У ніч на 2 червня російські військові завдали комбінованого удару по Харкову, спочатку застосувавши ударні безпілотники, а під ранок — балістичні ракети. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

☝️ За словами Терехова, дві ракети влучили в Київський район міста. Одна з них — у проїжджу частину неподалік школи, інша — в землю поблизу житлових будинків. Пошкоджено фасадну частину гуртожитку та три п’ятиповерхові житлові будинки: повибивало вікна, зруйновано фасади.

📢 «Коли стоїш біля цієї вирви — усвідомлюєш, наскільки все могло бути інакше. Ще кілька метрів — і удар прийшовся б у будинок. Ще кілька хвилин — і на дорозі вже були б машини, автобуси. Це справжнє диво, що обійшлося без жертв», — зазначив міський голова.

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) також підтвердив ранкову атаку:

📢 «На світанку ворог наніс ракетні удари по Харкову. Перша ракета влучила в проїзну частину, друга — також у землю. Пошкоджено гуртожиток і три житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих».

⚠️ Ворожі атаки по Харківщині протягом доби

💥 У Холодногірському районі, який зазнав ударів дронами-камікадзе, повністю зруйновано виробничо-складське приміщення приватного підприємства. Крім того, пошкоджено приватні будинки поруч. Постраждали шість людей, зокрема 7-річна дитина. Психологи ДСНС надавали допомогу на місці події.

📌 Загалом протягом доби під удари потрапили Харків і п’ять населених пунктів області. Зафіксовано 12 постраждалих, серед них — двоє дітей:

▪️ у Харкові — 7-річний хлопчик, жінки 56, 35 і 81 років, чоловіки 42 і 36 років;

▪️ у Куп’янську — жінки 49, 68 і 75 років;

▪️ у селищі Вільшани Солоницівської громади — 7-річний хлопчик, жінка 36 років і чоловік 37 років.

🛑 Окупанти використали широкий арсенал зброї:

1 ракета «Іскандер-М»;

1 ракета (тип уточнюється);

1 керована авіаційна бомба (КАБ);

5 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА «Шахед»;

1 дрон «Ланцет» (попередньо);

1 дрон невстановленого типу.

💢 Унаслідок обстрілів пошкоджено або зруйновано низку об’єктів цивільної інфраструктури:

◾️ У Харкові — чотири приватні будинки, багатоповерхівка, цивільне підприємство, три автомобілі;

◾️ У Харківському районі — один приватний будинок;

◾️ У Куп’янському районі — чотири приватні будинки, багатоповерхівка, автомобіль, електромережі;

◾️ У Чугуївському районі — склад;

◾️ В Ізюмському районі — заклад освіти та лікарня.

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❗За минулу добу відбулося 146 бойових зіткнень:

▪️ На Харківському напрямку — три бої в районах населених пунктів Фиголівка, Глибоке та Красне Перше.

▪️ На Куп’янському напрямку — десять атак ворога, які українські сили відбивали поблизу Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

📌 Як повідомлялось, у ніч проти 2 червня в Харкові пролунали вибухи у Шевченківському та Холодногірському районах. Війська рф завдали ударів безпілотниками та ракетами по житлових районах і цивільній інфраструктурі.