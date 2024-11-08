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СУСПІЛЬСТВО

Дрова без документів: у владі зробили важливу заяву

Денис Молотов
Денис Молотов
Дрова без документів: у владі зробили важливу заяву

Президент України не підписуватиме закон, ухвалений Верховною Радою, який передбачає штрафи за зберігання дров без відповідних документів. Про це під час засідання уряду у п’ятницю, 8 листопада, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

📢 «У сільській місцевості це важливе резервне, а іноді й основне паливо. Тому жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде», – наголосив Шмигаль.

Глава Уряду підкреслив, що президент не підтримає резонансний депутатський законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров.

📢 «Більше того, держава й Уряд всіляко сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх осель узимку. Маємо для цього відповідну програму підтримки, яку реалізовуємо разом із партнерами», – додав прем’єр-міністр.

☝️ Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №9665, який посилює відповідальність за зберігання, перевезення або збут дров без підтверджуючих документів про їхнє походження.

👀 Закон передбачає штрафи від 34 тисяч гривень за зберігання дров, якщо їх вартість не перевищує 30 тисяч гривень, і від 5 до 7 років ув’язнення у випадках, коли вартість деревини перевищує цю суму.

👉 Також повідомлялось, що українцям дозволять витрачати кошти, нараховані в межах програми зимової «підтримки» (в народі – тисячу Зеленського), на ліки та медичні товари українського виробництва.

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