Дрон рф атакував авто на Харківщині: є загиблий і поранений

Уранці суботи, 29 червня, близько 08:30, російські війська застосували ударний безпілотник проти цивільної автівки в Харківській області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

📢 «Близько 08:30 ворог влучив дроном по цивільному авто, яке рухалось у напрямку села Приколотне», – поінформував Синєгубов.

☝️ Внаслідок атаки загинув 60-річний чоловік. Ще один 59-річний пасажир отримав вибухове поранення й був терміново доставлений до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

📢 «Загинув 63-річний пасажир. Водій, якому 59 років, дістав поранення. Постраждалого доставили до лікарні для надання допомоги», – надала уточнену інформацію Харківська обласна прокуратура.

🔎 Тим часом у Харкові місцевий житель виявив на території власного приватного домоволодіння ворожий дрон типу «Молнія-2», що не здетонував. На місце оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби ДСНС, які знешкодили боєприпас без інцидентів. Постраждалих та руйнувань у цьому випадку немає.

📌 Нагадаємо, напередодні російські війська вже здійснили атаку дронами на село Постольне, що на Харківщині. Тоді поранень зазнав літній чоловік.

☝️ Раніше було повідомлено, що в неділю вранці, 29 червня, близько 07:15 війська російської федерації завдали артилерійського удару по житловому масиву прифронтового міста Лиман, розташованого на Донеччині.