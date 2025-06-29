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Обстріл Лиману на Донеччині: поранено подружжя з дитиною

Денис Молотов
Денис Молотов
Обстріл Лиману на Донеччині: поранено подружжя з дитиною

У неділю вранці, 29 червня, близько 07:15 війська російської федерації завдали артилерійського удару по житловому масиву прифронтового міста Лиман, розташованого на Донеччині. Про це поінформувала пресслужба Донецької обласної прокуратури.

📢 «29 червня о 07:15 війська рф обстріляли житлову забудову прифронтового Лиману. Мішенню для ворожого засобу ураження став житловий 5-поверховий будинок», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок прямого влучання у квартиру в багатоповерхівці постраждала родина з трьох людей — 51-річні чоловік і жінка, а також їхній 12-річний син.

☝️ У всіх трьох діагностовано мінно-вибухові травми, численні забої, осколкові поранення, а також отруєння чадним газом. Постраждалим оперативно надали медичну допомогу.

Обстріл Лиману на Донеччині: поранено подружжя з дитиноюНа місці обстрілу фіксуються значні пошкодження: зруйновано частину фасаду, вибито вікна та понівечено балкони. Тип озброєння, використаного під час атаки, наразі встановлюється.

🔺 Ситуація в регіоні залишається складною: ворог цілеспрямовано вражає об’єкти цивільної інфраструктури. Кожен новий обстріл несе загрозу мирному населенню прифронтових міст.

☝️Нагадаємо, що Костянтинівка, ще одне місто на Донеччині, вже перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Через постійні ворожі обстріли місто частково залишилося без електропостачання, газу та з обмеженим доступом до води.

Також нагадаємо, що Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл в ніч на 29 червня України у своєму Telegram-каналі. Він повідомив про поранених цивільних, серед яких — дитина в Смілі, куди влучила російська ракета.

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