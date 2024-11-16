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Донеччина під російською атакою: загинули троє мирних жителів

Денис Молотов
Денис Молотов
Донеччина під російською атакою: загинули троє мирних жителів

Унаслідок атак російських окупантів на Донеччину 15 листопада загинули троє мирних жителів. Про це повідомила обласна військова адміністрація (ОВА) у суботу, 16 листопада.

📢 «За 15 листопада росіяни вбили трьох жителів Донеччини: у Часовому Яру, Слов’янську та Кураховому. Ще одна людина в області за добу дістала поранення», – йдеться у повідомленні ОВА.

Донеччина під російською атакою: загинули троє мирних жителів

Протягом доби російські окупанти здійснили 21 обстріл населених пунктів області, внаслідок чого було евакуйовано 55 мирних жителів, зокрема 89 дітей.

Покровський район

У Кураховому загинула одна людина, також зазнали пошкоджень численні будинки. Загалом у громаді пошкоджено 13 будівель. У Покровську російські обстріли пошкодили два приватні будинки.

Краматорський район

У Лимані було зруйновано адміністративну будівлю, магазин і заклад харчування. У Слов’янську внаслідок обстрілу загинула людина, пошкоджено склад та лінію електропередач. У Миколаївці постраждав склад. У Романівці, що входить до Іллінівської громади, пошкоджено 11 об’єктів.

У Костянтинівці зафіксовано пошкодження трьох будинків і двох нежитлових приміщень. У Новодмитрівці обстріли зруйнували дев’ять приватних будинків, дві багатоповерхівки, дві адміністративні будівлі, господарське приміщення, газогін і дві лінії електропередач. В Іванопіллі пошкоджено кілька житлових будинків і дві адмінбудівлі.

Бахмутський район

У Сіверську зруйновано чотири приватні будинки, ще два приватних будинки та багатоповерхівку пошкоджено. У Різниківці зруйновано три будинки. У Часовоярській територіальній громаді одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

☝️ Також сьогодні вранці російські війська атакували Запоріжжя за допомогою дронів-камікадзе типу “шахеди”. Постраждав об’єкт критичної інфраструктури.

📌 Нагадаємо, що на Київщині було знайдено та знешкоджено бойову частину російської крилатої ракети Х-101 класу «повітря – земля».

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