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До України вже прибула нова система Patriot – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
До України вже прибула нова система Patriot - ЗМІ

Цього тижня Україна отримала нову зенітно-ракетну систему протиповітряної оборони «Patriot». Про це повідомило видання The Telegraph у п’ятницю, 25 липня, посилаючись на власні джерела. За даними журналістів, постачання здійснено завдяки домовленостям із Німеччиною.

📢 «Завдяки угоді з Німеччиною до України вже прибула нова ракетна система ППО Patriot та додаткові ракети до неї», — йдеться в повідомленні. Точна кількість техніки не уточнюється, однак мова йде про прибуття системи вже на українську територію.

Нагадаємо, ще 14 липня президент США Дональд Трамп заявив про підготовку постачання 17 одиниць «Patriot» в Україну. За його словами, вони мали надійти протягом кількох днів. Водночас глава Білого дому не деталізував, чи йдеться про повні комплекси, окремі батареї або лише ракети.

Через два дні після тієї заяви Трамп повідомив, що перші «Patriot» уже почали відвантажувати європейським союзникам. Вони, мовляв, покриють усі витрати США на озброєння. Того ж тижня американський лідер також оголосив про новий пакет допомоги Україні обсягом 10 мільярдів доларів і пригрозив рф серйозними економічними санкціями.

За словами Трампа, Сполучені Штати можуть запровадити «жорсткі торговельні мита проти росії та країн, що купують її енергоносії». При цьому він вкотре наголосив, що без економічного тиску кремль не піде на поступки.

Уряд Німеччини, зі свого боку, публічно не підтвердив факт нової передачі систем «Patriot» Україні. Більше того, офіційні представники ФРН заперечили заяви Трампа щодо передачі цих ЗРК. Водночас у Північноатлантичному альянсі наголосили, що «дуже тісно співпрацюють з німцями» з метою передачі нових систем протиповітряної оборони Києву.

☝️ Також нагадаємо, що Україна продовжує отримувати системи протиповітряної оборони від Німеччини, серед яких — зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. За словами посла України у Федеративній Республіці Німеччина Олексія Макеєва, таких систем передано вже понад шістдесят.

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