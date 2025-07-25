П’ятниця, 25 Липня, 2025
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Німеччина вже передала Україні понад 60 Gepard і готує нову IRIS-T

Денис Молотов
Денис Молотов
Німеччина вже передала Україні понад 60 Gepard і готує нову IRIS-T

Україна продовжує отримувати системи протиповітряної оборони від Німеччини, серед яких — зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. За словами посла України у Федеративній Республіці Німеччина Олексія Макеєва, таких систем передано вже понад шістдесят. Крім того, незабаром очікується чергове постачання сучасного зенітно-ракетного комплексу IRIS-T.

Про масштаби військово-технічної підтримки з боку Берліна дипломат повідомив під час зустрічі з журналістами у Києві, зазначивши важливість Gepard у боротьбі з російськими дронами-камікадзе. За його словами, ці установки стали одними з ключових засобів оборони українського неба.

📢 «Нам поставили понад 60 Gepard. Тобто більшість гепардів, що можна було зловити в лісах всього світу — вже зловили, і вони пасуться на українських пасовиськах», — підкреслив Макеєв, наголошуючи на масштабах допомоги.

За словами посла, успішно себе проявив і інший зразок німецького зенітного озброєння — Skynex від компанії Rheinmetall. Цей артилерійський комплекс, що вже перебуває на озброєнні Повітряних сил ЗСУ, демонструє стабільно високі результати в умовах бойових дій. Зокрема, в протидії іранським «Shahed».

Макеєв також повідомив, що IRIS-T надходять регулярно. За його словами, сім таких систем уже на озброєнні української армії, а восьма — «заходить». Крім того, Україна і Німеччина розпочали консультації щодо створення спільних зразків ППО. Ідеться не лише про поставки готової техніки, а й про виробництво нових платформ з елементами як артилерійських, так і ракетних систем.

📢 «Щобільше, вже є перші ідеї між представниками оборонної індустрії України і Німеччини, щоб спільно будувати додаткові системи ППО. Тобто брати гармату від Rheinmetall, ставити її на інше шасі, інкорпорувати також ракетні системи», — пояснив посол.

Серед інших важливих кроків — контракти на поставку радарного обладнання. Зокрема, компанія HENSOLDT уклала угоду на суму понад 340 мільйонів євро. Це замовлення передбачає постачання сучасних радарних систем, які мають суттєво посилити здатність українських захисників виявляти повітряні загрози.

Таким чином, оборонне партнерство України та Німеччини не лише триває, а й поступово виходить на новий рівень — із короткострокових постачань до перспектив довгострокової кооперації у виробництві озброєння.

☝️ Також нагадаємо, що США погодили продаж військової допомоги Україні на $330 млн.

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