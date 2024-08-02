До України повернули ще 254 тіла полеглих Захисників

Україна повернула тіла ще 250 загиблих військових. Про це було повідомлено Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими у п’ятницю, 2 серпня.

Зазначається, що регулярна передача тіл та останків полеглих Захисників України відбувається згідно з нормами Женевських конвенцій.

📢«На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих захисників з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території держави-агресорки», – йдеться у повідомленні.

Репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до визначених державних установ, де представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

📢«Тіла наших оборонців після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання», – розповіли у штабі.

Україна та росія регулярно здійснюють обміни тілами військових. Востаннє такий обмін відбувся 14 червня, коли вдалося повернути тіла 254 Захисників. Загалом, за два роки роботи вдалося репатріювати тіла понад 3000 українських полеглих Захисників.

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