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Війська рф вдарили по автобусу з пасажирами на Харківщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Війська рф вдарили дроном по автобусу
Російські загарбники вдарили по автобусу з пасажирами на Харківщині

Російські загарбники близько 9:00 ранку завдали удару дроном по автобусу з пасажирами в Дергачівській громаді. Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації в п’ятницю, 2 серпня.

За його словами, внаслідок атаки постраждали шестеро мирних жителів. П’ять людей перебувають у середньому стані, а один чоловік – у важкому. Усі постраждалі працюють будівельниками.

На місці ворожого удару по автобусу працюють правоохоронні органи та екстрені служби.

👉Нагадаємо, раніше війська РФ завдали ракетного удару по залізничній станції в Харківській області. Постраждала провідниця, яка не потребувала госпіталізації. Внаслідок удару було пошкоджено два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони, а також частково зруйновано колії та засоби електропостачання.

📌Раніше, 31 липня, окупанти здійснили авіаудар по Великому Бурлуку на Харківщині, в результаті якого загинула жінка, а її сина госпіталізували з опіками.

📌Також було повідомлено, що у неділю, 28 липня, Харків знову опинився під російським ударом. Окупанти випустили дві ракети.

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