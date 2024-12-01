До Києва прибув президент Європейської ради та представники ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта в неділю, 1 грудня, прибув до Києва з офіційним візитом. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х (колишній Twitter).

📢 «З першого дня війни ЄС виступає на боці України. З першого дня дії нашого мандата ми підтверджуємо нашу незмінну підтримку українського народу», – написав президент Європейської ради.

Разом із ним до Києва приїхали високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та комісар із питань розширення Марта Кос.

Кая Каллас також підтвердила візит і наголосила, що головна мета цієї поїздки – продемонструвати прагнення ЄС до перемоги України у війні.

📢 «Ми зробимо для цього все, що буде треба», – зазначила вона.

☝️ Нагадаємо, раніше, 9 листопада, Україну відвідав високий представник ЄС Жозеп Боррель, який також заявив про підтримку Євросоюзом українського народу та його боротьби за свободу.

Боррель зазначив, що цей візит до Києва став для нього вже п’ятим з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну. Також цей візит буде останнім на посаді високого представника Європейського Союзу із питань закордонних справ та безпекової політики.