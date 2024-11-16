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ПОЛІТИКА

До Києва прибув міністр закордонних справ Японії

Денис Молотов
Денис Молотов
До Києва прибув міністр закордонних справ Японії

Міністр закордонних справ Японії Такесі Івая здійснив неоголошений візит до Києва. Про це інформує японське видання Kyodo News.

За даними японського МЗС, після завершення поїздки до Перу Івая прибув до України потягом із Варшави. Програма візиту передбачає зустріч із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, а також переговори з шостим президентом України Володимиром Зеленським.

Мета поїздки офіційно не розголошується. Однак, як зазначають журналісти, цей крок може бути сигналом підтримки України з боку Японії на тлі посилення співпраці росії та Північної Кореї. Водночас українська сторона утримується від коментарів щодо цього візиту.

📢 «Цей візит відбувся у той момент, коли повернення Дональда Трампа до Білого дому після його перемоги на президентських виборах у США 5 листопада кинуло тінь на перспективи фінансової допомоги Україні з боку Великої сімки промислово розвинених країн», – зазначено у повідомленні.

Це перший візит Такесі Іваї до України на посаді міністра закордонних справ, яку він обійняв у жовтні. Попередній візит глави японського зовнішньополітичного відомства відбувся у січні цього року, коли цю посаду займала Йоко Камікава.

Японія та Україна

13 червня Україна підписала безпекову угоду з Японією, що стало першим подібним документом із державою, яка не входить до складу альянсу НАТО.

Зазначимо, що 1 жовтня в Японії відбулися політичні зміни. Колишній міністр оборони Сігеру Ісіба став новим прем’єр-міністром, перемігши у другому турі виборів лідера Ліберально-демократичної партії.

☝️ Також нагадаємо, що Японія надасть США ракети-перехоплювачі PAC-3 власного виробництва для системи ЗРК «Patriot». Це відбудеться вперше після послаблення правил експорту військового обладнання.

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