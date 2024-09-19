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КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

До 10 років ув’язнення засуджено організаторку псевдореферендуму на Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
До 10 років ув’язнення засуджено організаторку псевдореферендуму на Луганщині

За даними слідства Служби безпеки України (СБУ), організаторку так званого «референдуму» у Лисичанську на Луганщині заочно засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього її майна на користь держави. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Згідно з інформацією, співробітники СБУ встановили, що у вересні 2022 року вона, бувши медичним працівником ліцею, активно сприяла організації та проведенню незаконного «референдуму» щодо «приєднання» Луганської області до росії.

Ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вона підтримувала кремлівську політику. Зловмисниця добровільно стала членом дільничної виборчої комісії № 1402, що діяла в Лисичанську під час фейкового голосування.

В період з 23 по 27 вересня 2022 року вона брала безпосередню участь у проведенні псевдореферендуму. Він відбувався у приміщенні місцевого дитячого садка. Вона складала списки виборців, видавала бюлетені та надавала вказівки іншим учасникам цього процесу. Окрім цього, жінка розповсюджувала серед місцевих мешканців агітаційні листівки із закликами до відокремлення Луганщини від України.

На підставі зібраних доказів суд визнав організаторку злочинного “референдуму” винною за частиною 2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність України) та частиною 5 статті 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Її оголошено у розшук, а відлік покарання розпочнеться після її затримання.

Розслідування проводили слідчі СБУ Донецької та Луганської областей під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

До 10 років ув’язнення засуджено організаторку псевдореферендуму на Луганщині

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що слідчі СБУ завершили досудове розслідування у справі колабораційної діяльності Олени Прасолової. Зловмисниця обіймає посаду «генеральної директорки» так званого «ГТРК лнр». Вона здійснювала інформаційну підтримку агресії росії, співпрацюючи з окупаційною адміністрацією.

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