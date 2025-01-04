Дівчина, поранена під час російської атаки на Київщину, – померла

Молода дівчина, 2002 року народження, яка отримала тяжкі поранення під час масованої російської атаки дронів на Київщину в ніч на 3 січня, померла. Про її смерть повідомили в Київській обласній військовій адміністрації (ОВА).

Постраждала дівчина зазнала серйозного поранення в область живота. Медики майже добу боролися за її життя, проте поранення виявилося тяжким.

Також відомо, що ще один постраждалий, чоловік 1953 року народження, який отримав поранення в спину, перебуває в реанімаційному відділенні. Окрім нього, у лікарні лікують молодого хлопця, який зазнав поранення коліна.

Нагадаємо, в ніч на 3 січня росія здійснила атаку дронами на Київську область. Через падіння уламків безпілотників тоді постраждали чотири людини, одна з яких загинула.

Раніше також повідомлялося, що внаслідок цієї ж атаки постраждала ще одна жінка в столиці.