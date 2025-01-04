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Дівчина, поранена під час російської атаки на Київщину, – померла

Денис Молотов
Денис Молотов
Поранена дівчина під час російської таки на Київщину померла

Молода дівчина, 2002 року народження, яка отримала тяжкі поранення під час масованої російської атаки дронів на Київщину в ніч на 3 січня, померла. Про її смерть повідомили в Київській обласній військовій адміністрації (ОВА).

Постраждала дівчина зазнала серйозного поранення в область живота. Медики майже добу боролися за її життя, проте поранення виявилося тяжким.

Також відомо, що ще один постраждалий, чоловік 1953 року народження, який отримав поранення в спину, перебуває в реанімаційному відділенні. Окрім нього, у лікарні лікують молодого хлопця, який зазнав поранення коліна.

Нагадаємо, в ніч на 3 січня росія здійснила атаку дронами на Київську область. Через падіння уламків безпілотників тоді постраждали чотири людини, одна з яких загинула.

Раніше також повідомлялося, що внаслідок цієї ж атаки постраждала ще одна жінка в столиці.

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