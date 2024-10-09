Державну установу ПриватБанк знову очолить іноземець

Наглядова рада державної фінансової установи “ПриватБанк” офіційно повідомила про призначення шведського фінансиста Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління банку. Він замінить на цій позиції Герхарда Бьоша з Австрії. Це рішення є результатом міжнародного конкурсу, в якому взяли участь як українські, так й закордонні кандидати. Про це стало відомо з пресрелізу банку.

📢 «Обрання пана Бьоркнерта, одного із топбанкірів Швеції, вкотре демонструє ефективність корпоративного управління ПриватБанку та здатність України попри війну залучати найкращих фахівців фінансового сектору. Цей крок також підкреслює послідовність України в питаннях інтеграції з Європейським Союзом та її прогрес на цьому шляху. Під керівництвом пана Бьоркнерта ПриватБанк і надалі відіграватиме значну роль у забезпеченні економічної стійкості України та її відбудові», – йдеться у заяві банку.

Бьоркнерт має більше ніж 25-річний досвід роботи у фінансовому секторі. До цього він займав ключові посади у Swedbank, очолював раду директорів Bankgirot у Швеції, а також керував міжнародними транзакціями у SEB (Естонія) та був членом ради директорів Nasdaq (Швеція).

Його попередник Герхард Бьош, який став головою правління ПриватБанку в травні 2021 року, працював в Україні з 2010 року. Тоді іноземець обіймав посаду першого заступника голови правління «Райффайзен Банку Аваль».

15 листопада 2023 року апеляційний суд остаточно підтвердив законність націоналізації ПриватБанку. Установа до 2016 року належала бізнесменам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову.

👉 Нагадуємо, що з 2 вересня 2023 року Ігор Коломойський перебуває під арештом за обвинуваченням у шахрайстві. Також за відмивання грошей та незаконне привласнення коштів ПриватБанку.

📌 До того ж повідомлялось, що влада Кіпру ухвалила рішення позбавити громадянства вісьмох осіб, серед яких опинився й сумнозвісний скандальний український бізнесмен Ігор Коломойський.