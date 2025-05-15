П’ятниця, 16 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВОПОДІЇ

День вишиванки і День сімʼї: сила традицій і зв’язок поколінь

Денис Молотов
Денис Молотов
День вишиванки і День сімʼї: сила традицій і зв’язок поколінь

У четвер, 15 травня, шостий президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із привітанням з нагоди Дня вишиванки та Міжнародного дня сімʼї. Відповідне повідомлення глава держави оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

День вишиванки і День сімʼї: сила традицій і зв’язок поколінь📢 «Сьогодні – про дуже важливе: наше коріння, родину. Сенси, які цього року обʼєднані однією датою. У кожному візерунку українських вишиванок – сила роду, традицій, історії. Сила багатьох людей, завдяки яким ми всі є. Звʼязок, який передається між поколіннями і який маємо берегти та цінувати», – написав президент.

Зеленський також підкреслив значення культурної спадщини для майбутнього:

📢 «Обов’язково збережемо й передамо українське, наше рідне, наступним поколінням».

Наприкінці звернення він додав: «З Днем вишиванки і Днем сімʼї, Україно!»

💢 Як відомо, День вишиванки традиційно відзначають в Україні у третій четвер травня. Це неофіційне, але широко поширене свято, яке активно відзначається не лише в Україні, а й за її межами. У минулі роки воно супроводжувалося парадами вишиванок, флешмобами та іншими заходами.

Також 15 травня в усьому світі святкують Міжнародний день сім’ї, встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

117 боєзіткнень на фронті: окупанти скинули 65 КАБів та запустили понад 1,1 тис. дронів

ПОДІЇ

Кількість ВПО у світі через конфлікти, бідність та клімат перетнула позначку у 80 млн

ВПО

Німеччина та ЄС готують нові санкції проти росії — Мерц

ПОЛІТИКА

Запорізька АЕС вже понад тиждень працює на одній лінії живлення — МАГАТЕ

ВІЙНА

Папі Римському Леву XIV передали списки українських військовополонених

СУСПІЛЬСТВО

Десять дронів і масштабна пожежа: нічна атака на Сумщині

ВІЙНА

путіна звинуватили у зриві переговорів з Україною

ПОЛІТИКА

Україна приєдналася до першої у світі міжнародної конвенції щодо ШІ

ТЕХНОЛОГІЇ

Генштаб: понад половина боїв сьогодні – на двох напрямках

ВІЙНА

Катар передає літак США: прем’єр Аль Тані пояснив суть угоди

ПОЛІТИКА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип