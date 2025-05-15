День вишиванки і День сімʼї: сила традицій і зв’язок поколінь

У четвер, 15 травня, шостий президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із привітанням з нагоди Дня вишиванки та Міжнародного дня сімʼї. Відповідне повідомлення глава держави оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

📢 «Сьогодні – про дуже важливе: наше коріння, родину. Сенси, які цього року обʼєднані однією датою. У кожному візерунку українських вишиванок – сила роду, традицій, історії. Сила багатьох людей, завдяки яким ми всі є. Звʼязок, який передається між поколіннями і який маємо берегти та цінувати», – написав президент.

Зеленський також підкреслив значення культурної спадщини для майбутнього:

📢 «Обов’язково збережемо й передамо українське, наше рідне, наступним поколінням».

Наприкінці звернення він додав: «З Днем вишиванки і Днем сімʼї, Україно!»

💢 Як відомо, День вишиванки традиційно відзначають в Україні у третій четвер травня. Це неофіційне, але широко поширене свято, яке активно відзначається не лише в Україні, а й за її межами. У минулі роки воно супроводжувалося парадами вишиванок, флешмобами та іншими заходами.

Також 15 травня в усьому світі святкують Міжнародний день сім’ї, встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році.