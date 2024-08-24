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ПОЛІТИКА

До України прибув президент Польщі Анджей Дуда

Денис Молотов
Денис Молотов
До України прибув президент Польщі Анджей Дуда

На День незалежності України, який відзначається 24 серпня, до Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда. Про це інформує канцелярія польського лідера.

📢 «Київ. Розпочався візит президента Анджея Дуди до України. У 33-ті роковини Незалежності України в урочистостях бере участь Президент Республіки Польща», — зазначається у повідомленні.

За час війни Анджей Дуда став світовим лідером, який найчастіше відвідував Україну. До цього польський президент шість разів навідувався до нашої країни, останній візит був 9 липня 2023 року. Варто відзначити, що президент України востаннє побував у Польщі 8 липня, де провів переговори, зокрема з Дудою.

👉 Нагадаємо, 15 червня, підтримуючи ініціативу України щодо “Формули миру” на саміті у Швейцарії, Анджей Дуда наголосив, що винною у війні є лише російська федерація. За його словами, агресор не діє самостійно — йому допомагає Білорусь, а її керівник є співучасником усіх злочинів.

📌 Також раніше було повідомлено, що Захід Збройних сил України на територію росії, а саме в курську область, нанесло суттєвий удар по репутації рф, а конкретно російського диктатора путіна. Події в курській області несуть внутрішньополітичний наслідок для росії, а також вже показали партнерам України, що жодних “червоних ліній”, про які говорить путін, не існує.

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