На День незалежності України, який відзначається 24 серпня, до Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда. Про це інформує канцелярія польського лідера.

📢 «Київ. Розпочався візит президента Анджея Дуди до України. У 33-ті роковини Незалежності України в урочистостях бере участь Президент Республіки Польща», — зазначається у повідомленні.

#Kijów | Rozpoczęła się wizyta Prezydenta @AndrzejDuda w Ukrainie. W 33. rocznicę Niepodległości Ukrainy Prezydent RP bierze udział w obchodach. pic.twitter.com/KCBFqnMhug — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 24, 2024

За час війни Анджей Дуда став світовим лідером, який найчастіше відвідував Україну. До цього польський президент шість разів навідувався до нашої країни, останній візит був 9 липня 2023 року. Варто відзначити, що президент України востаннє побував у Польщі 8 липня, де провів переговори, зокрема з Дудою.

👉 Нагадаємо, 15 червня, підтримуючи ініціативу України щодо “Формули миру” на саміті у Швейцарії, Анджей Дуда наголосив, що винною у війні є лише російська федерація. За його словами, агресор не діє самостійно — йому допомагає Білорусь, а її керівник є співучасником усіх злочинів.

📌 Також раніше було повідомлено, що Захід Збройних сил України на територію росії, а саме в курську область, нанесло суттєвий удар по репутації рф, а конкретно російського диктатора путіна. Події в курській області несуть внутрішньополітичний наслідок для росії, а також вже показали партнерам України, що жодних “червоних ліній”, про які говорить путін, не існує.