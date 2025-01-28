Вівторок, 28 Січня, 2025
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Coca-Cola в Європі небезпечна: відкликано напої з продажу

Денис Молотов
Денис Молотов
Coca-Cola в Європі небезпечна: відкликано напої з продажу

Європейський підрозділ компанії CocaCola Europacific Partners оголосив про масштабне відкликання своїх напоїв у шести європейських країнах через виявлення підвищеного рівня хлорату, що може становити потенційну загрозу для здоров’я. Про це повідомляє France 24.

Як зазначається, під час планової перевірки на виробничому підприємстві компанії в бельгійському Генті було зафіксовано перевищення допустимого рівня хімічної речовини. У зв’язку з цим компанія ухвалила рішення відкликати продукцію, яка продавалася з листопада на ринках Бельгії, Нідерландів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Люксембургу.

Відкликання стосується напоїв у банках і скляних пляшках із виробничим кодом від 328 GE до 338 GE. Серед брендів, які потрапили під відкликання, зазначені Minute Maid, Nalu, Royal Bliss, Tropico, Fuze Tea, Coke, Sprite.

Компанія повідомила, що значна частина продукції, яка не потрапила до рук споживачів, уже вилучена з магазинів.

За інформацією французького представництва Coca-Cola, незалежні експерти оцінили ризик для споживачів як «дуже низький». Водночас компанія наголосила, що скарг від споживачів на цей момент не надходило.

Раніше повідомлялося, що компанія Coca-Cola була змушена вилучити близько 28 мільйонів півлітрових пляшок із напоями в Австрії через технічну помилку на виробництві. Ця недбалість могла спричинити потрапляння дрібних металевих часток у продукцію.

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах подано судовий позов проти великих харчових корпорацій. Їх звинувачують у продажу продуктів, що нібито викликають залежність у дітей. Серед відповідачів у справі згадуються Kraft Heinz, Mondelez, Coca-Cola, Post Holdings, PepsiCo, General Mills, Nestle, WK Kellogg, Conagra.

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