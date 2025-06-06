Чернігів під ударом: росія атакувала місто дронами і ракетами

У ніч на п’ятницю, 6 червня, російська армія здійснила масштабну повітряну атаку по території України, зокрема по Чернігову. Як повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Чернігівської міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський, місто опинилося під ударом дронів.

📢 «Зараз місто знаходиться під атакою шахедів. Попередньо є влучання в багатоповерхівку», — повідомив Брижинський о 00:53.

Згодом він уточнив, що вибух стався поблизу житлового будинку.

📢 «Дрон вибухнув біля багатоповерхівки, пошкоджені двері та вікна», — зазначив очільник МВА.

☝️У Чернігівській обласній військовій адміністрації (ОВА) також повідомили про характер удару:

📢 «Цієї ночі росіяни завдали комбінованого удару по Чернігову. Попередньо, атакували безпілотниками типу «Герань-2» і балістикою – крилата ракета та «Іскандер-М». 14 вибухів. Били по житловому масиву – пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. 4 людей поранені. Трьом із них медики надали допомогу на місці, одного цивільного чоловіка ушпиталили в стані середньої тяжкості», — йдеться у повідомленні.

За даними адміністрації, внаслідок обстрілу було пошкоджене одне з підприємств, а також інфраструктурні об’єкти. Існує ймовірність, що під завалами можуть перебувати люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають — на місці працюють фахівці ДСНС та кінологічна група зі службовими собаками.

💡Внаслідок атаки частина мешканців залишилась без електропостачання.

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На місцях влучань працюють екстрені служби — поліція, вибухотехніки, рятувальники та енергетики.

Також повідомлялось про масштабну дронову атаку на Київ. У місті працювало ППО, у кількох районах зафіксовано падіння уламків та виникнення пожеж.

Нагадаємо, напередодні росіяни двічі вдарили авіабомбами по будівлі Херсонської ОВА, повністю її зруйнувавши. Попередньо, постраждало троє людей.