Вівторок, 3 Червня, 2025
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Через заморозки Україна втратила до 100% врожаю персиків і абрикосів

Денис Молотов
Денис Молотов
Через заморозки Україна втратила до 100% врожаю персиків і абрикосів

В регіонах України врожай персиків і абрикосів знищено повністю, а загальні втрати плодових культур цього року можуть спричинити істотне зростання цін. Причинами стали заморозки та тривала посуха, що негативно вплинули на садівництво України. Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

📢 «Через відносну посуху та заморозки є певні втрати. Якщо ми кажемо по культурах, то звичайно найбільше постраждали плодові дерева, кісточкові. По деяких господарствах втрати 100%, зокрема, якщо ми говоримо про абрикоси та персики. Якщо ми говоримо про вишню, черешню – від 30-50% втрати по господарствах. Частково постраждали груші, яблуні», — заявив Марчук.

📈 За словами експерта, втрата частини врожаю вже позначилася на цінах. Очікується, що ціни на фрукти в середньому зростуть щонайменше на третину:

📢 «У середньому, більш як на 30% у порівнянні з минулим роком ця категорія продуктів може подорожчати», — зазначив він.

🌍 Сподівання на імпортні поставки фруктів також не справдились, адже погодні умови вдарили і по європейських фермерах.

📢 «Навіть хотілося б сподіватися на імпорт, який міг би частково врівноважити цінову позицію, але така ситуація, що майже по всій східній Європі були заморозки, і ті потенційні імпортери, які могли б везти на територію України, теж втратили», — пояснив Марчук.

🌾 Нагадаємо, цьогорічний урожай пшениці в Україні прогнозується на рівні 17,9 млн тонн — це найнижчий показник за останні 13 років. За оцінкою ООН (ФАО), він буде нижчим за середні п’ятирічні обсяги, що може додатково ускладнити продовольчу ситуацію.

☝️ Також раніше стало відомо, що в п’ятницю, 30 травня, агенція Bloomberg повідомила, що Китай активізував програму з модифікації погоди у північних регіонах держави.

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