Китай рятує врожай та збільшує опади за допомогою технологій

У п’ятницю, 30 травня, агенція Bloomberg повідомила, що Китай активізував програму з модифікації погоди у північних регіонах держави. Там триває збирання врожаю пшениці. Згідно з офіційною інформацією Китайського метеорологічного управління (CMA), після нещодавніх дощів, які пройшли над важливим сільськогосподарським поясом, було скоординовано масштабні дії для збільшення кількості опадів.

Заходи охоплюють низку регіонів, зокрема Внутрішню Монголію, Шеньсі та Шаньсі, де використовують технологію «засівання хмар» за допомогою хімічних реагентів. Вони розпилюються як із землі, так і з повітря — за допомогою літаків або дронів.

📢 «Мета програми — посилення дощових та снігових опадів, а також зменшення сили граду», — йдеться у заяві CMA.

Китай уже кілька років розширює масштаби цієї практики на тлі поглиблення кліматичних змін та пов’язаних із цим ризиків для продовольчої безпеки. За даними агентства Сіньхуа, у 2025 році наземні операції зі штучного викликання дощу зросли на 20% у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го. Хоча точні обсяги не вказуються, влада заявляє про збільшення кількості опадів майже на третину.

ℹ️ За інформацією CMA, лише протягом останнього тижня за допомогою «засівання хмар» вдалося забезпечити понад 500 мільйонів кубометрів додаткових опадів. Окрім згаданих регіонів, технологія застосовується також у Нінся та Ганьсу.

📢 «Технологія модифікації погоди — важлива частина побудови метеорологічної наддержави», — заявив директор Центру модифікації погоди Лі Цзімін.

🌧 Нагадаємо, раніше південні регіони Китаю постраждали від нищівних злив і повеней. Унаслідок стихії було евакуйовано понад 110 тисяч осіб.

☝️ Також раніше стало відомо, що будівництво гідроелектростанції «Три ущелини» у Китаї вплинуло на динаміку обертання нашої планети. За даними NASA, масове накопичення води біля греблі змінило розподіл маси Землі, внаслідок чого тривалість дня фактично збільшилася на 0,06 мікросекунди.